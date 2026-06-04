Наполи изпрати Конте: Благодарим ти, мистър

Наполи потвърди с официално изявление, че Антонио Конте напуска поста си на старши треньор. Раздялата е по взаимно съгласие, една година преди изтичането на договора му.

Новината за предстоящата раздяла с Конте циркулираше в медиите от известно време. Самият треньор се сбогува с привържениците чрез социалните мрежи още в сряда, като им благодари за подкрепата през последните „две победни години“.

Сега от Наполи официално обявиха, че Конте вече не е начело на тима. Петкратният шампион на Серия “А” имаше договор за още един сезон, но както често се случва в кариерата му, той реши да си тръгне след две години работа.

“Наполи съобщава, че прекратява по взаимно съгласие професионалните си взаимоотношения с треньора Антонио Конте и неговия щаб, преди изтичането на самия договор“, се казва в изявлението на клуба от четвъртък.

„Начело на „адзурите“ в продължение на два сезона Конте изведе Наполи до четвъртото Скудето на 23 май 2026 г. и до победа в Суперкупата на Италия на 22 декември. Благодарим на треньора и неговия екип за отличната работа, която свършиха, и им желаем всичко най-добро в бъдеще и в следващите професионални предизвикателства, които решат да поемат. Grazie, Mister.“

Конте спечели титлата в Серия А още в първия си сезон начело на Наполи. Това го превърна в единствения треньор, триумфирал в италианския елит с три различни клуба, след като преди това бе печелил титлата с Ювентус и Интер.

Въпреки слабото представяне в Шампионската лига и не толкова убедителната защита на златото в Серия А през сезон 2025/26, в периодите си с Наполи, Интер и Ювентус, Конте никога не е завършвал по-ниско от второ място в класирането.

Антонио Конте се сбогува с феновете на Наполи

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