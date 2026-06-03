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Антонио Конте се сбогува с феновете на Наполи

  • 3 юни 2026 | 19:07
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Антонио Конте се сбогува с феновете на Наполи

Треньорът Антонио Конте се сбогува с феновете на Наполи, напускайки клуба след две години, в които спечели два трофея и направи две поредни класирания в топ 4 на Серия "А".

56-годишният специалист ще бъде заменен от Масимилиано Алегри в клуба от Неапол. Конте се сбогува с привържениците на Наполи с кратка публикация в социалните мрежи. „Две печеливши години с много емоция и страст! Благодаря ви от сърце", написа италианският треньор в Инстаграм.

Конте спечели титлата в Серия "А" с Наполи още през първия си сезон начело през 2024/25 и подкрепи постижението с второ място през следващата кампания, в която отборът ликува и със Суперкупа на Италия.

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Снимки: Imago

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