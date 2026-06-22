От Наполи са решили да се разделят с Милинкович-Савич

Италианският Наполи се готви да се раздели Ваня Милинкович-Савич само една година след подписването на договор със сръбския вратар за приблизително 20 милиона евро, а спортният директор Джовани Мана вече е набелязал Матей Коварж от ПСВ Айндховен като предпочитан негов заместник. Напускането на Милинкович-Савич изглежда все по-вероятно, тъй като ръководството на клуба е решило, че Алекс Мерет ще бъде вратар номер едно за тима през следващия сезон под ръководството на треньор Масимилиано Алегри, пишат местни издания.

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Сред дестинациите, които се разглеждат за сърбина, е Саудитска Арабия, където брат му Сергей играе за Ал Хилал. 26-годишният Коварж, който в момента представлява Чехия на Световното първенство по футбол, отдавна е обект на вниманието на Мана и отговаря на профила на модерен, технически способен вратар, отговарящ на изискванията на Алегри.

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Снимки: Gettyimages