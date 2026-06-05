Официално: Наполи откупи правата на крило

Наполи потвърди, че Алисон Сантош е финализирал своя постоянен трансфер на „Диего Армандо Марадона“ след първоначален шестмесечен период под наем от Спортинг Лисабон. Бразилското крило Алисон Сантос осъществи перманентен трансфер в Наполи на стойност 20 милиона евро. „Партенопеите“ обявиха сделката с официално изявление в петък.

„Наполи съобщава, че упражни опцията за придобиване на постоянните права на Алисон де Алмейда Сантош от Спортинг Клуб де Португал“, се казва в съобщението на клуба.

Алисон дебютира за „партенопеите“ на 10 февруари 2026 г., след като пристигна под наем с опция за закупуване от Спортинг Лисабон. 23-годишният футболист отбеляза четири гола в 15 мача във всички турнири за Наполи през втората половина на сезона.

Въпреки че Наполи не потвърди трансферната сума за постоянния трансфер на Алисон Сантош, според няколко източника, „партенопеите“ са платили 20 милиона евро, за да си осигурят подписа му. По-рано тази седмица Наполи потвърди и друг постоянен трансфер – този на Расмус Хойлунд, който прекара сезон 2025-26 под наем на „Стадио Марадона“ от Манчестър Юнайтед. Наполи също така се раздели с треньора си Антонио Конте след две години начело и се очаква да назначи Масимилиано Алегри за негов заместник.

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Снимки: Gettyimages