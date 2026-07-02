Може ли Ферари отново да се бори за победата?

Може би най-точното определение за настроението във Ферари преди "Силвърстоун" е "предпазлив оптимизъм", след като Гран При на Австрия за пореден път подчерта слабостите на болида SF-26.

На пистата „Ред Бул Ринг“ италианският отбор представи обновен задвижващ агрегат, включващ първата стъпка в развитието, станала възможна благодарение на допълнителния обхват за подобрения, предоставен от ФИА - ADUO.

Watch how differently the rear wings open and close 🔍🪽#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/z6xblKTbU6 — Formula 1 (@F1) July 1, 2026

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Очакванията бяха, че на писта, където мощността на двигателя играе решаваща роля, Ферари ще успее да направи забележима крачка напред.

Това подобрение обаче до голяма степен не се материализира. Въпреки че Ферари успя да се възстанови в съботната квалификация, състезанието разкри, че основните проблеми все още са налице.

Силният резултат в квалификацията беше основно следствие от изключително агресивни настройки на автомобила. На писта като „Ред Бул Ринг“, където акцентът е почти изцяло върху максималната скорост и ускорението, Ферари успя временно да намали разликата спрямо своите съперници.

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Други характеристики на болида, като баланс в завоите или аеродинамична ефективност, изиграха много по-малка роля в рамките на една обиколка.

В състезанието картината се промени напълно. Деградацията на гумите се превърна в основния враг на Ферари. Това беше особено видно в стинта на Люис Хамилтън, където бързата загуба на сцепление наложи ранен питстоп. Тъй като темпото не беше достатъчно добро, стратегията не успя да донесе реално предимство.

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Следващите стинтове също не донесоха подобрение. Ферари опита да премине към меки гуми в последен опит да спечели краткосрочно представяне, но и това не доведе до значителни ползи.

Настройките, които бяха проработили в квалификацията, се оказаха контрапродуктивни в състезателна дистанция, натоварвайки прекомерно гумите и оставяйки Ферари с много ограничени стратегически възможности.

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Трябва да се отбележи, че това не беше причинено от големи актуализации на автомобила. Освен ревизирания задвижващ агрегат и няколко незначителни промени, SF-26 остана до голяма степен същата машина, която изглеждаше значително по-конкурентоспособна в Барселона.

Условията също изиграха важна роля. При температури на пистата, доближаващи 53 градуса по Целзий, Ферари се озова в перфектната буря. Обновеният двигател не показа очевидна полза в представянето, докато агресивните настройки значително увеличиха износването на гумите в сравнение със съперниците.

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Поглеждайки напред към Гран При на Великобритания, перспективите изглеждат по-обещаващи. Силвърстоун изисква не само силна мощност на двигателя, но и стабилен автомобил при високоскоростни смени на посоката и добре балансирани аеродинамични характеристики.

Това са области, в които Ферари показа по-добра форма по-рано през сезона, включително в Барселона.

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В резултат на това Ферари не би трябвало да се ограничава до „минимизиране на щетите“ този уикенд. Ако SF-26 успее отново да отключи силните страни на своето шаси и аеродинамика, италианският отбор има солидна възможност да се присъедини отново към битката в челото и потенциално да се бори за подиум.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages