Защо Верстапен очаква по-трудно състезание на „Силвърстоун“

След като записа втория си подиум за сезона на „Ред Бул Ринг“, Макс Верстапен се надява да пренесе позитивната инерция и в предстоящата Гран При на Великобритания този уикенд. Въпреки това той предупреди за предизвикателствата, които пистата „Силвърстоун“ може да предложи.

Четирикратният световен шампион най-накрая се завърна в челото по време на домашното за „Ред Бул“ състезание в Австрия. Той оказа сериозен натиск върху Джордж Ръсел до самия край и за първи път през сезона се бори за победата, след като повреда в активната аеродинамика на неговия RB22 го изпрати в бариерите по време на третата част на квалификацията в събота, като провали шансовете му за полпозишън или място на първа редица.

We've seen eight different drivers on the podium so far 👀🤩 #F1 pic.twitter.com/m8gAWEIXF0 — Formula 1 (@F1) July 1, 2026

Ще вали ли на "Силвърстоун" този уикенд?

Преди Гран При на Великобритания Верстапен заяви, че Ред Бул отива на „Силвърстоун“ окуражен от напредъка, показан в Австрия, където отборът най-накрая успя отново да се бори в челото и да си осигури второто място.

Нидерландецът очаква много по-различно предизвикателство този уикенд, като посочи бързата конфигурация на „Силвърстоун“ като фактор, който ще направи управлението на енергията по-трудно в сравнение с предишните писти. Той добави, че прогнозираните по-топли условия също могат да повлияят на състезанието, като същевременно отбеляза, че това винаги е специален уикенд за отбора предвид близостта на пистата до неговата база.

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„Австрия беше страхотно състезание за нас и беше хубаво най-накрая отново да се борим за победата. Второто място беше солиден резултат, намерихме добро темпо и беше приятно да водим битки на пистата. Сега веднага се насочваме към следващото състезание от двойния уикенд. Обичам пистата „Силвърстоун“ и тя има много история.“

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„Мисля, че усещането ще бъде доста по-различно и по-предизвикателно, особено с разгръщането на енергията на тази писта. Заради конфигурацията и високоскоростните завои може да се окаже по-трудно състезание, но изглежда, че ще бъде по-топло от очакваното, така че ще видим. Хубаво е за отбора да е по-близо до дома и винаги е натоварено, с много събития през седмицата.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages