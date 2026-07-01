Защо Верстапен очаква по-трудно състезание на „Силвърстоун“

След като записа втория си подиум за сезона на „Ред Бул Ринг“, Макс Верстапен се надява да пренесе позитивната инерция и в предстоящата Гран При на Великобритания този уикенд. Въпреки това той предупреди за предизвикателствата, които пистата „Силвърстоун“ може да предложи.
Четирикратният световен шампион най-накрая се завърна в челото по време на домашното за „Ред Бул“ състезание в Австрия. Той оказа сериозен натиск върху Джордж Ръсел до самия край и за първи път през сезона се бори за победата, след като повреда в активната аеродинамика на неговия RB22 го изпрати в бариерите по време на третата част на квалификацията в събота, като провали шансовете му за полпозишън или място на първа редица.
Ще вали ли на "Силвърстоун" този уикенд?
Преди Гран При на Великобритания Верстапен заяви, че Ред Бул отива на „Силвърстоун“ окуражен от напредъка, показан в Австрия, където отборът най-накрая успя отново да се бори в челото и да си осигури второто място.
Нидерландецът очаква много по-различно предизвикателство този уикенд, като посочи бързата конфигурация на „Силвърстоун“ като фактор, който ще направи управлението на енергията по-трудно в сравнение с предишните писти. Той добави, че прогнозираните по-топли условия също могат да повлияят на състезанието, като същевременно отбеляза, че това винаги е специален уикенд за отбора предвид близостта на пистата до неговата база.
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„Австрия беше страхотно състезание за нас и беше хубаво най-накрая отново да се борим за победата. Второто място беше солиден резултат, намерихме добро темпо и беше приятно да водим битки на пистата. Сега веднага се насочваме към следващото състезание от двойния уикенд. Обичам пистата „Силвърстоун“ и тя има много история.“
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„Мисля, че усещането ще бъде доста по-различно и по-предизвикателно, особено с разгръщането на енергията на тази писта. Заради конфигурацията и високоскоростните завои може да се окаже по-трудно състезание, но изглежда, че ще бъде по-топло от очакваното, така че ще видим. Хубаво е за отбора да е по-близо до дома и винаги е натоварено, с много събития през седмицата.“
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages