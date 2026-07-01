Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:30 Ботев (Пловдив) срещу Черноморец (Бургас) в контролна среща
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бътън: Хамилтън има шанс за победа на „Силвърстоун“

Бътън: Хамилтън има шанс за победа на „Силвърстоун“

  • 1 юли 2026 | 17:22
  • 317
  • 0

Световният шампион за 2009 във Формула 1 Дженсън Бътън прогнозира, че Люис Хамилтън има шанс за победа в Гран При на Великобритания този уикенд. 7-кратният световен шампион записа този сезон първата си победа с Ферари в Барселона, но в Австрия Скудерията изостана.

„Люис е напълно уверен в силите си – обясни Бътън. – в Австрия състезанието не се разви добре за него, но само защото колата му нямаше необходимото, за да се бори той в челото.

Астън Мартин с нов опит да привлече Кристиан Хорнър
Астън Мартин с нов опит да привлече Кристиан Хорнър

„В сравнение с Леклер, Люис успя да удължи първата си серия обиколки и имаше темпо, по-добро от това на съотборника му. Той не беше доволен, но беше наясно, че взима всичко възможно от колата. Това беше предишният Хамилтън, когото познаваме отпреди и беше много интересно.

„Хамилтън ще се чувства много по-комфортно на домашната си писта, където ще е по-прохладно в сравнение с Австрия. Аероданимаката на Ферари е ефективна, а на „Силвърстоун“ това има значение, както и мощността на двигателя.

Уилямс планира „почти изцяло нов болид“ за Гран при на Азербайджан
Уилямс планира „почти изцяло нов болид“ за Гран при на Азербайджан

„Уверен съм, че Хамилтън има шанс за победа на „Силвърстоун“, той се справя много добре с коли, при които акцентът е върху поведението на предния мост. На „Силвърстоун“ ти трябва висока скорост плюс добро поведение на колата в завоите и добра работа на предните гуми. Точно това е една от силните страни на Хамилтън.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

На „Силвърстоун“ очакват рекордните 565 000 зрители

На „Силвърстоун“ очакват рекордните 565 000 зрители

  • 1 юли 2026 | 17:35
  • 215
  • 0
Уилямс планира „почти изцяло нов болид“ за Гран при на Азербайджан

Уилямс планира „почти изцяло нов болид“ за Гран при на Азербайджан

  • 1 юли 2026 | 17:02
  • 216
  • 0
Ямаха потвърди Хорхе Мартин и Ай Огура като заводски пилоти за 2027

Ямаха потвърди Хорхе Мартин и Ай Огура като заводски пилоти за 2027

  • 1 юли 2026 | 13:49
  • 1017
  • 1
Астън Мартин с нов опит да привлече Кристиан Хорнър

Астън Мартин с нов опит да привлече Кристиан Хорнър

  • 1 юли 2026 | 12:45
  • 987
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

  • 1 юли 2026 | 10:47
  • 7696
  • 0
Макларън стартира с нови цветове в Гран При на Великобритания

Макларън стартира с нови цветове в Гран При на Великобритания

  • 30 юни 2026 | 19:01
  • 1460
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 9157
  • 32
Съставите на Англия и ДР Конго, Тухел е направил три промени

Съставите на Англия и ДР Конго, Тухел е направил три промени

  • 1 юли 2026 | 17:47
  • 956
  • 2
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 6036
  • 21
Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

  • 1 юли 2026 | 17:28
  • 3764
  • 2
Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 11948
  • 1
Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 юли 2026 | 13:18
  • 6558
  • 1