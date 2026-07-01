Бътън: Хамилтън има шанс за победа на „Силвърстоун“

Световният шампион за 2009 във Формула 1 Дженсън Бътън прогнозира, че Люис Хамилтън има шанс за победа в Гран При на Великобритания този уикенд. 7-кратният световен шампион записа този сезон първата си победа с Ферари в Барселона, но в Австрия Скудерията изостана.

„Люис е напълно уверен в силите си – обясни Бътън. – в Австрия състезанието не се разви добре за него, но само защото колата му нямаше необходимото, за да се бори той в челото.

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„В сравнение с Леклер, Люис успя да удължи първата си серия обиколки и имаше темпо, по-добро от това на съотборника му. Той не беше доволен, но беше наясно, че взима всичко възможно от колата. Това беше предишният Хамилтън, когото познаваме отпреди и беше много интересно.

„Хамилтън ще се чувства много по-комфортно на домашната си писта, където ще е по-прохладно в сравнение с Австрия. Аероданимаката на Ферари е ефективна, а на „Силвърстоун“ това има значение, както и мощността на двигателя.

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„Уверен съм, че Хамилтън има шанс за победа на „Силвърстоун“, той се справя много добре с коли, при които акцентът е върху поведението на предния мост. На „Силвърстоун“ ти трябва висока скорост плюс добро поведение на колата в завоите и добра работа на предните гуми. Точно това е една от силните страни на Хамилтън.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages