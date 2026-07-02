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Пиастри останал изненадан от липсата на скорост на Ферари в Австрия

  • 2 юли 2026 | 09:43
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Пилотът на Макларън Оскар Пиастри призна, че е бил изненадан от факта, че е успял да изпревари и двамата пилоти на Ферари по време на Гран при на Австрия.

Ферари имаше предимство пред Макларън след Гран при на Канада и след това Люис Хамилтън спечели първата си победа за Скудерията в Барселона. Въпреки че стартираха втори и трети пилотите на Ферари се сринаха до пето място за Люис Хамилтън и осмо за Шарл Льоклер, като и двамата завършиха зад Пиастри, който пресече финалната линия четвърти.

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В коментар за състезанието австралиецът заяви следното: „Мисля, че честно казано беше изненада, че успяхме да победим Ферари. Очевидно в моя случай разликата не беше голяма. Стратегията вероятно ни помогна днес, но темпото ни беше малко по-силно от тяхното. Ясно е обаче, че не беше достатъчно добро спрямо Мерцедес и Верстапен, който беше много по-бърз, отколкото очаквахме.“

Четвъртото място на Пиастри беше обещаващ резултат за австралиеца, който в Барселона завърши на 58 секунди зад победителя в състезанието и на 35 зад съотборника си Ландо Норис. В Австрия обаче Пиастри имаше предимство пред Норис, който финишира на 10 секунди зад него на седма позиция.

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„Положихме много усилия, за да разберем защо в Барселона беше толкова трудно. Мисля, че разбрахме причината и подходихме към нещата доста по-различно този уикенд. Смятам, че резултатът е доказателство за тази работа. Така че от тази гледна точка съм много щастлив, но когато не спечелиш трофей накрая, винаги ти се иска да има още малко“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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