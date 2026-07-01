Пирели: Ако времето позволи, един бокс може да е достатъчен

Пилотите във Формула 1 ще карат с трите най-твърди комплекта от гамата на Пирели в уикенда за Гран При на Великобритания – от С1 до С3. Изборът им е мотивиран от високите натоварвания, които понасят сликовете на британското трасе, както и високото ниво на деградация.

На „Силвърстоун“ най-натоварена е предна лява гума, тъй като повечето завои на пистата са десни. Асфалтовата настилка не е твърде абразивна и осигурява добро сцепление, като това се дължи и на факта, че пистата се използва почти всеки уикенд.

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В Пирели прогнозират състезание с един бокс в неделя, при това с гумите С2 и С3. Най-твърдите С1 ще се използват само в петъчната тренировка.

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„Ако времето позволи, един бокс може да достатъчен в Гран При на Великобритания в неделя“, прогнозираха от Пирели, като напомниха, че през уикенда може да вали. В последните две години Гран При на Великобритания беше засегната от превалявания.

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Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages