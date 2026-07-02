Хамилтън остава предпазлив: В състезанията няма магически решения

Люис Хамилтън се подготвя за втория си домашен уикенд на „Силвърстоун“ като пилот на Ферари, като обясни какво означава да се състезаваш пред родна публика, като същевременно прави равносметка на сезона на Скудерията до момента.

В изказване преди Гран при на Великобритания седемкратният световен шампион определи „Силвърстоун“ като една от най-взискателните и удовлетворяващи писти в календара на Формула 1. Хамилтън подчерта предизвикателството на високоскоростните завои, където пилотите поддържат значителна скорост при бързи смени на посоката, като същевременно наблегна, че атмосферата, създадена от феновете, прави събитието несравнимо с никое друго в програмата.

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„Няма друго място като „Силвърстоун“. Това е една от най-бързите и взискателни писти в календара, а тези високоскоростни участъци, особено завоите „Магътс“, „Бекетс“ и „Копс“, са истинско изпитание, защото поддържаш толкова висока скорост с напълно натоварен болид при всяка смяна на посоката. Няма много места по пистите, които да те предизвикват по същия начин. Не само конфигурацията я прави специална. Повече от всичко друго, това е атмосферата. Подкрепата тук винаги е невероятна и наистина можеш да усетиш тази енергия, когато си на пистата, това добавя нещо допълнително към цялото преживяване", обясни британецът.

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Хамилтън коментира и напредъка на Ферари през този сезон, като настоя, че във Формула 1 няма бързи решения и че успехът се гради чрез непрекъснато усъвършенстване. Британецът похвали отдадеността и екипната работа, на които е станал свидетел, откакто се присъедини към Скудерията, похвали работата, която се върши в Маранело, и подчерта, че фокусът остава върху постигането на стабилен напредък, подобряване на постоянството и извличане на максимума от всеки състезателен уикенд.

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„В състезанията няма магически решения. Всичко е въпрос на много малки стъпки, изградени чрез месеци упорит труд, отдаденост и вяра от всички замесени – и точно това виждам във Ферари. Гордея се с този отбор и с пътя, който извървяваме заедно. Видях група от хора, които са отдадени, трудолюбиви и наистина си сътрудничат, а това ми дава голяма увереност, знаейки, че всички работят неуморно в Маранело и между състезанията. Сега е важно да продължим да надграждаме, да намерим постоянство и да извличаме максимума от всеки уикенд.“

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Снимки: Gettyimages