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Ще вали ли на "Силвърстоун" този уикенд?

  • 1 юли 2026 | 21:23
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Деветият кръг от сезон 2026 във Формула 1 ни отвежда на „Силвърстоун“ този уикенд, където Джордж Ръсел пристига в приповдигнато настроение след победата си в Австрия.

Пилотът на Мерцедес ще се надява на поредни победи на родна земя, а изглежда, че времето ще бъде благоприятно през целия уикенд.

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Петъчните свободни тренировки и спринтовата квалификация се очаква да се проведат при топли и спокойни условия.

Прогнозират се максимални температури от 26°C при частична облачност, с лек западен вятър от 13 км/ч и почти нулев шанс за дъжд – едва 2%.

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Ултравиолетовият индекс ще бъде 7, което означава, че слънцезащитата ще е задължителна за феновете по трибуните.

Съботата изглежда ще бъде още по-топла за спринтовото състезание и квалификацията за Гран При, като температурите ще се покачат до 27°C.

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Очаква се облачността леко да намалее в сравнение с петък, което ще повиши ултравиолетовия индекс до 8. Вятърът обаче ще се усили, като северозападен полъх ще достигне 23 км/ч, което може да се окаже фактор в бързите комплекси на „Силвърстоун“.

Вероятността за дъжд остава незначителна – 2%.

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В деня на състезанието в неделя се очаква леко увеличение на облачността, въпреки че условията ще останат предимно сухи с едва 7% вероятност за валежи.

Температурите ще се задържат около 26°C, с по-лек югозападен вятър от 11 км/ч. По-плътната облачност ще понижи ултравиолетовия индекс до 5, предлагайки малко по-благоприятни условия за състезанието от 52 обиколки.

Като цяло, този уикенд се очертава да бъде един от по-малко драматичните за Гран При на Великобритания по отношение на времето в последно време, докато Европа продължава да усеща ефектите от скорошната гореща вълна.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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