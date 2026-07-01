Тухел: ДР Конго може да затрудни живота на всеки, Джеймс и Куанса са все по-близо

Англия се изправя срещу ДР Конго в 1/16-финален мач от Световното първенство в Атланта в сряда следобед. Селекционерът Томас Тухел заяви, че отборът му се готви за тежко предизвикателство. Победителят ще срещне Мексико или Еквадор в следващия кръг.

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че неговият отбор е подготвен ДР Конго „да направи живота им труден“ в предстоящия сблъсък от 1/16-финалите на Световното първенство в сряда в Атланта.

Двата тима ще се срещнат на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“, като победителят ще играе срещу Мексико или Еквадор в осминафиналите на турнира.

Централноафриканската нация обаче се доказа като упорит съперник досега на Мондиала. Те удържаха Португалия до равенство 1:1 в откриващия си мач от група К, след което загубиха с минималното 1:0 от Колумбия, преди да си осигурят място в елиминациите благодарение на победа с 3:1 над Узбекистан, завършвайки като един от осемте най-добри трети отбора.

Тухел заяви, че той и играчите му не си правят илюзии относно предизвикателството, което ги очаква в сряда следобед:

„Мисля, че се изправяме срещу много, много компактен, много физически отбор, добре организиран тим в очаквана формация 5-3-2, понякога 5-4-1 с ромб в средата, особено с топка, но без топка – 5-3-2“, каза германецът на пресконференцията преди мача.

„Компактен блок, дисциплинирана защита, сменят между висока преса и нисък блок, много отдадени, много дисциплинирани, добре подготвени.

Така че са много опасни на контраатаки, много директни в подхода си към играта. Не се притесняват да играят с дълги топки в дълбочина, да превръщат мача в надбягване, в игра за втори топки.

Отбор, който не допусна много шансове, не допусна много голове срещу отбори като Колумбия и Португалия. Така че това е, което ни очаква. Знаем къде се намираме. Знаем, че сега е моментът да намерим начини да победим. Моментът е да се стегнем. Моментът е да бъдем търпеливи и да правим това, което правим, на най-високо ниво.

Те имат капацитета да затруднят живота на всеки. Направиха го с Португалия и Колумбия. Така че нагласата е ясна и сме готови за утре".

Куанса няма да е готов за мача с ДР Конго, вариантите пред Тухел стават съвсем ограничени

Англия влиза в сблъсъка с почти напълно здрав състав, като изключение правят контузените десни бекове Рийс Джеймс и Джаръл Куанса, въпреки че Тухел смята, че дуото ще се върне към пълноценни тренировки „много скоро“.

„Те са все по-близо и по-близо“, потвърди той. „Видях и двамата на терена. Поради естеството на контузията, Джаръл е малко по-напред от Рийс, но надпреварата беше оспорвана дори за попадане в групата за този мач. Така че трябва да се уверим, че ще имаме още мачове. Това е основният фокус и тогава те ще бъдат на разположение много скоро.“

Джед Спенс може да бъде използван отдясно срещу ДР Конго, докато Езри Конса, ключов член на отбора на Тухел, откакто пое поста, може да се премести от стандартната си роля на централен защитник.

Относно опциите си в защита Тухел каза: „Първо, вярвам на играчите си. Наблюдавам ги от седмици, аз съм ги избрал и това е същността на футбола. Има контузии. Не си струва да се ядосваме твърде дълго за това и да се фокусираме върху проблема. Намираме решението, това е отборен спорт.

Бихме искали Рийс да е с нас, бихме искали и Джаръл да е с нас, но в момента те са контузени, така че други играчи ще заемат местата им и утре ще преодолеем това като отбор, без значение какво се случва.“

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Снимки: Imago