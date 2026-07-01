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Селекционерът на ДР Конго: Натискът е върху Англия, ние сме аутсайдерите

  • 1 юли 2026 | 12:08
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Селекционерът на националния отбор на ДР Конго Себастиен Дьосабър заяви, че роденият в Лондон Аарън Уан-Бисака има допълнителна мотивация да победи днешния съперник на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Африканците, които минаха през баражи, за да се класират на Световното, излязоха и от групата си, за да стигнат до елиминационната фаза. Там обаче ги чака пълния със звезди отбор на Англия.

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

По ирония на съдбата, Уан-Бисака можеше сега да носи другата фланелка в мача, тъй като през 2019 г. тогавашния селекционер Гарет Саутгейт го вика в състава. Но защитникът на Уест Хам е с контузия, няма как да се отзове на поканата и повече никога не се случва така, че да бъде планиран. Така през 2025 г. той приема предложението и сменя националността си на ДР Конго. И година по-късно ще излезе на стадиона в Атланта (щата Джорджия) срещу страната, в която е роден.

Дьосабър каза: „Имаме някои играчи от Висшата лига, които са достатъчно популярни там, някои от тях дори са родени в Англия и това винаги е източник на oще мотивация. Но източник на мотивация номер 1 е да играеш срещу сериозен противник като Англия или който и да е друг отбор от топ 5 на света. Трудно е да се намери нещо по-мотивиращо от това“.

Англия е фаворитът за класиране в следващата фаза, дори и конгоанците да разполагат с играчи като Уан-Бисака, халфът Ноа Садики от Съндърланд и Йоан Уиса от Нюкасъл. Тимът има на какво да стъпи като база, след като започна участието си на Световното първенство с равенство срещу Португалия, а след това падна от Колумбия с 0:1, но се държа до последно като равен с равен.

И Дьосабър иска сега енергията от равенството с Кристиано Роналдо и другите португалци д се пренесе и в мача с Англия. „Ние сме аутсайдерите, аутсайдерите в тази среща“, каза той. „Англия е на четвърто място в света. Има разлика, но ние показахме в продължение на 90 минути, че имаме тактическите умения да се конкурираме с нации като Португалия, така че имаме своите силни страни. Знаем какво ще се опитаме да направим, за да се класираме, мачът е възможност да постигнем нещо голямо“, обяснява френският специалист.

„Може спокойно да се каже, че нямаме много за губене, но това е и мотивация. Тук сме, защото заслужаваме да бъдем на този етап от Световното първенство. Натискът е върху Англия, те имат дълъг път да извървят, за да постигнат целите си", завърши специалистът.

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