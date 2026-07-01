Пулишич е готов да играе цял мач срещу Босна

Нападателят на САЩ Кристиан Пулишич, който се бореше с контузия на Световното първенство по футбол, каза, че е готов да играе цял мач, дори с продължения, ако е необходимо, и че американските национали са готови да изпълняват дузпи, ако се наложи в мача от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина.

„Да, чувствам се готов“, каза той, когато го попитаха дали може да изиграе цял мач или повече.

„Мисля, че това е доста смел и храбър отбор. Чувствам, че момчетата ще опитат да ни изненадат“, каза той пред репортери преди мача с Босна в сряда. Американците ще бъдат големи фаворити в Сан Франциско, но не приемат Босна лекомислено, след като елиминираха четирикратните шампиони Италия в плейофите, за да се класират за турнира.

На въпроса дали американският отбор си е взел някакви поуки от това, че някои фаворити се провалиха в дузпите в понеделник, Пулишич каза, че играчите ще използват свои собствени подходи.

„Всеки има свой собствен стил. Не мисля, че когато гледаш, наистина можеш да си извлечеш толкова много и да се опиташ да „промениш стила си“, каза Пулишич.

„Това е просто част от играта. Изключително трудно е да се изправиш и да изпълняваш дузпи. Така че за хората, които се изправят и стрелят, е нужна много смелост и не е лесно."

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