Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. САЩ
  3. Пулишич е готов да играе цял мач срещу Босна

Пулишич е готов да играе цял мач срещу Босна

  • 1 юли 2026 | 09:49
  • 192
  • 0

Нападателят на САЩ Кристиан Пулишич, който се бореше с контузия на Световното първенство по футбол, каза, че е готов да играе цял мач, дори с продължения, ако е необходимо, и че американските национали са готови да изпълняват дузпи, ако се наложи в мача от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина.

„Да, чувствам се готов“, каза той, когато го попитаха дали може да изиграе цял мач или повече.

„Мисля, че това е доста смел и храбър отбор. Чувствам, че момчетата ще опитат да ни изненадат“, каза той пред репортери преди мача с Босна в сряда. Американците ще бъдат големи фаворити в Сан Франциско, но не приемат Босна лекомислено, след като елиминираха четирикратните шампиони Италия в плейофите, за да се класират за турнира.

На въпроса дали американският отбор си е взел някакви поуки от това, че някои фаворити се провалиха в дузпите в понеделник, Пулишич каза, че играчите ще използват свои собствени подходи.

„Всеки има свой собствен стил. Не мисля, че когато гледаш, наистина можеш да си извлечеш толкова много и да се опиташ да „промениш стила си“, каза Пулишич.

„Това е просто част от играта. Изключително трудно е да се изправиш и да изпълняваш дузпи. Така че за хората, които се изправят и стрелят, е нужна много смелост и не е лесно."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 41881
  • 25
Ювентус и Дженоа си стиснаха ръцете за Екатор

Ювентус и Дженоа си стиснаха ръцете за Екатор

  • 1 юли 2026 | 04:43
  • 2338
  • 0
Брайтън привлече съотборник на Груев за 20 млн. паунда

Брайтън привлече съотборник на Груев за 20 млн. паунда

  • 1 юли 2026 | 04:04
  • 3327
  • 0
Дешан се поклони на Мбапе

Дешан се поклони на Мбапе

  • 1 юли 2026 | 03:39
  • 3249
  • 1
Франция постави голов рекорд на световни първенства

Франция постави голов рекорд на световни първенства

  • 1 юли 2026 | 03:27
  • 3022
  • 0
Рекорд: 5 милиона фенове са присъствали на мачовете от Мондиал 2026

Рекорд: 5 милиона фенове са присъствали на мачовете от Мондиал 2026

  • 1 юли 2026 | 03:21
  • 856
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 41881
  • 25
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 1229
  • 1
ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

  • 1 юли 2026 | 09:41
  • 2776
  • 2
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 63862
  • 212
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 14439
  • 52
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 56257
  • 40