Звезда от Световното първенство отказал на Манчестър Юнайтед, за да учи икономика

Да отхвърлиш оферта от Манчестър Юнайтед, за да продължиш образованието си в университет, не е решение, което много футболни фенове биха взели. За една от звездите на настоящото Световно първенство обаче това е реалност. Да представяш страната си на Мондиал е мечтата на безброй футболисти по света, а един от тях успя да я постигне, въпреки че е поел по доста по-необичаен път. Става дума за вратаря на САЩ Мат Фрийз, който разкри, че преди време е отказал възможността да подпише с гиганта от Висшата лига Манчестър Юнайтед, за да даде приоритет на образованието си. 27-годишният страж се утвърди като първи избор на вратата за селекционера Маурисио Почетино, въпреки че дебютира за националния отбор на САЩ едва миналата година. До момента Фрийс се представя отлично на Световното първенство, като е допуснал само един гол в двата си мача, в които американците постигнаха лесни победи над Парагвай и Австралия в груповата фаза. В момента вратарят играе за Ню Йорк Сити в МЛС, след като израства в академията на Филаделфия Юниън. Кариерата му обаче можеше да се развие по коренно различен начин, ако преди няколко години беше приел предложението да се присъедини към Манчестър Юнайтед. В интервю за местно издание той описва как е уважил желанието на родителите си, които настоявали той да се концентрира върху ученето, а не върху футбола, което осуетило преминаването му на „Олд Трафорд“.

„Това беше до голяма степен семейно решение. Имахме някои трудни разговори с родителите ми по този въпрос. Имаше ясен път, по който исках да поема, но трябваше да уважа тяхното желание. Те пожертваха толкова много за мен, така че трябваше да им се отплатя и да почета волята им, а след това, когато му дойде времето, да взема решение за себе си.“

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Впоследствие Фрийз се записва да учи икономика в Харвардския университет, но продължава футболното си развитие, докато следва, играейки за университетския отбор Харвард Кримсън. Той обаче не завършва образованието си в Харвард, тъй като напуска година по-рано, за да подпише с Филаделфия Юниън – клуба, на който е фен от дете – като местен играч преди началото на сезон 2019 в МЛС. Решението да прекъсне ученето и да премине към професионалния футбол е било лесно за Фрийс, както той обяснява: „Беше ми напълно ясно, че за да имам кариерата, която исках на терена, и да постигна целите си, колкото по-рано започна, толкова по-добре. Беше съвсем естествено решение – всички бяхме на едно мнение.“

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