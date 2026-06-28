Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. САЩ
  3. Звезда от Световното първенство отказал на Манчестър Юнайтед, за да учи икономика

Звезда от Световното първенство отказал на Манчестър Юнайтед, за да учи икономика

  • 28 юни 2026 | 08:46
  • 508
  • 0

Да отхвърлиш оферта от Манчестър Юнайтед, за да продължиш образованието си в университет, не е решение, което много футболни фенове биха взели. За една от звездите на настоящото Световно първенство обаче това е реалност. Да представяш страната си на Мондиал е мечтата на безброй футболисти по света, а един от тях успя да я постигне, въпреки че е поел по доста по-необичаен път. Става дума за вратаря на САЩ Мат Фрийз, който разкри, че преди време е отказал възможността да подпише с гиганта от Висшата лига Манчестър Юнайтед, за да даде приоритет на образованието си. 27-годишният страж се утвърди като първи избор на вратата за селекционера Маурисио Почетино, въпреки че дебютира за националния отбор на САЩ едва миналата година. До момента Фрийс се представя отлично на Световното първенство, като е допуснал само един гол в двата си мача, в които американците постигнаха лесни победи над Парагвай и Австралия в груповата фаза. В момента вратарят играе за Ню Йорк Сити в МЛС, след като израства в академията на Филаделфия Юниън. Кариерата му обаче можеше да се развие по коренно различен начин, ако преди няколко години беше приел предложението да се присъедини към Манчестър Юнайтед. В интервю за местно издание той описва как е уважил желанието на родителите си, които настоявали той да се концентрира върху ученето, а не върху футбола, което осуетило преминаването му на „Олд Трафорд“.

„Това беше до голяма степен семейно решение. Имахме някои трудни разговори с родителите ми по този въпрос. Имаше ясен път, по който исках да поема, но трябваше да уважа тяхното желание. Те пожертваха толкова много за мен, така че трябваше да им се отплатя и да почета волята им, а след това, когато му дойде времето, да взема решение за себе си.“

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Впоследствие Фрийз се записва да учи икономика в Харвардския университет, но продължава футболното си развитие, докато следва, играейки за университетския отбор Харвард Кримсън. Той обаче не завършва образованието си в Харвард, тъй като напуска година по-рано, за да подпише с Филаделфия Юниън – клуба, на който е фен от дете – като местен играч преди началото на сезон 2019 в МЛС. Решението да прекъсне ученето и да премине към професионалния футбол е било лесно за Фрийс, както той обяснява: „Беше ми напълно ясно, че за да имам кариерата, която исках на терена, и да постигна целите си, колкото по-рано започна, толкова по-добре. Беше съвсем естествено решение – всички бяхме на едно мнение.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 49415
  • 104
Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

  • 28 юни 2026 | 06:59
  • 13589
  • 27
Стив Кларк подаде оставка след отпадането на Шотландия

Стив Кларк подаде оставка след отпадането на Шотландия

  • 28 юни 2026 | 05:05
  • 2125
  • 1
Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите

Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите

  • 28 юни 2026 | 04:33
  • 12137
  • 1
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

  • 28 юни 2026 | 04:28
  • 31449
  • 83
Белингам: Знаем на какво ниво сме и какво искаме да постигнем

Белингам: Знаем на какво ниво сме и какво искаме да постигнем

  • 28 юни 2026 | 02:50
  • 721
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 49415
  • 104
Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

  • 28 юни 2026 | 06:59
  • 13589
  • 27
Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

  • 28 юни 2026 | 01:55
  • 30363
  • 133
Кой друг, ако не той! Никой друг освен Меси не е вкарвал в седем поредни мача на Световно

Кой друг, ако не той! Никой друг освен Меси не е вкарвал в седем поредни мача на Световно

  • 28 юни 2026 | 06:47
  • 7452
  • 17
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

  • 28 юни 2026 | 04:28
  • 31449
  • 83
Неостаряващият Модрич качи “ватрените” на второто място след брилянтна асистенция

Неостаряващият Модрич качи “ватрените” на второто място след брилянтна асистенция

  • 28 юни 2026 | 02:00
  • 26296
  • 102