Бекасесе: Еквадор иска да пише история въпреки проблемите с логистиката

Селекционерът на Еквадор, Себастиан Бекасесе, изрази увереност в амбицията на своя отбор да постигне исторически успех на Световното първенство по футбол през 2026 г., въпреки сериозните логистични проблеми, с които тимът се сблъска в Мексико Сити.

Мексико се завръща на емблематичния стадион „Ацтека“ за своя мач от 1/16-финалите срещу Еквадор. Домакините се стремят да продължат серията си без загуба на историческия стадион в столицата. Отборът на Хавиер Агире достигна до елиминациите, след като спечели и трите си мача в група А, без да допусне гол. Еквадор от своя страна си осигури място напред след победа с 2:1 над Германия в последния си мач от груповата фаза.

На пресконференция преди двубоя Бекасесе не скри умората и разочарованието си от организационните неуредици.

„Добър вечер. Отне ни три часа, за да започнем. Наистина не знам защо. Бяхме планирали всичко за 18:00 часа. Дори играчите още не са пристигнали. Трябваше да ни отнеме час и двадесет минути до хотела, а в крайна сметка полетът се проточи девет часа. Извинявам се, ако изглеждам уморен“, заяви аржентинският специалист.

Той направи контраст с перфектната организация в предишните градове-домакини: „В предишните мачове във Филаделфия, Ню Йорк и Канзас Сити всичко беше организирано както трябва. Всеки детайл. Всичко работеше като по часовник, но тук нещата не стоят така.“

Въпреки трудностите, Бекасесе подчерта, че духът в отбора остава висок.

„Отборът е добре. Играчите са ентусиазирани, в добро настроение са. Те искат да пишат история и осъзнават, че съперникът ни беше най-добрият в груповата фаза. Не допуснаха нито един гол. Подготовката им е изключителна, имаха много време за тренировки, изиграха приятелски мачове. Ние направихме голяма крачка след четвъртия мач и мечтата ни е да изиграем и пети“, допълни той.

Коментирайки предстоящия сблъсък, треньорът припомни за предишна контрола с Мексико и очерта очакванията си за мача.

„Беше труден мач тогава, а утрешният ще бъде също толкова тежък, особено в първите петнадесет минути. Мексиканският отбор е много техничен, физически силен, отлично подготвен и играе у дома. Ние ще покажем нашите силни страни, които демонстрирахме пред света в квалификациите за Световното първенство. Ние сме млад, но същевременно доста зрял отбор и сме решени да напишем история“, завърши Бекасесе.

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