Нов скандал с дрон на Мондиала, този път в лагера на един от домакините

Дрон е бил забелязан над лагера на съ-домакините на Мондиал 2026 пт Мексико на фона на опасения от шпионаж на отбора.
Телевизионната компания TUDN публикува видеоклип на уебсайта си, показващ летящия обект в непосредствена близост до Centro de Alto Rendimiento в южната част на Мексико Сити.
Отборът на треньора Хавиер Агире се подготвя там за мача си от 1/16-финалите срещу Еквадор в столицата във вторник.
Мексикански военни свалиха дрон над тренировъчния комплекс на Южна Корея
По-рано през турнира мексиканските служби свалиха дрон на своя земя, след като неидентифицираният летящ обект бе преминал над лагера над Южна Корея.
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