Нов скандал с дрон на Мондиала, този път в лагера на един от домакините

Дрон е бил забелязан над лагера на съ-домакините на Мондиал 2026 пт Мексико на фона на опасения от шпионаж на отбора.

In a new VICE News investigation, Wilder Alejandro Sánchez explores how drone technology is reshaping security planning for the 2026 FIFA World Cup.



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Read the full… pic.twitter.com/8tYopKlRYJ — VICE News (@VICENews) June 28, 2026

Телевизионната компания TUDN публикува видеоклип на уебсайта си, показващ летящия обект в непосредствена близост до Centro de Alto Rendimiento в южната част на Мексико Сити.

Отборът на треньора Хавиер Агире се подготвя там за мача си от 1/16-финалите срещу Еквадор в столицата във вторник.

Мексикански военни свалиха дрон над тренировъчния комплекс на Южна Корея

По-рано през турнира мексиканските служби свалиха дрон на своя земя, след като неидентифицираният летящ обект бе преминал над лагера над Южна Корея.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в bnt.sportal.bg.

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