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Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба

  • 1 юли 2026 | 00:21
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Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба

Дългоочакваното завръщане на Серина Уилямс на "Уимбълдън" след четиригодишно отсъствие предизвика истински фурор, но завърши с разочарование за американската легенда. Тя отстъпи в драматичен трисетов мач от първия кръг на турнира.

Уилямс беше победена от Мая Джойнт с 3:6, 7:6(6), 3:6 в двубой, изпълнен с обрати и напрежение. Появата на седемкратната шампионка на Централния корт предизвика огромен медиен и зрителски интерес, но в крайна сметка липсваше победният завършек.

Американката загуби откриващия сет, а във втората част на два пъти се озова в ролята на догонваща след допуснати пробиви. Въпреки това тя демонстрира характер, спаси мачбол и успя да изравни резултата след оспорван тайбрек. В третия сет обаче силите ѝ не стигнаха за пълен обрат.

От трибуните Серина бе подкрепяна от своя съпруг Алексис и двете им дъщери.

Това бе първо участие за Уилямс в надпреварата от 2022 година, когато отново отпадна в първия кръг след поражение от Хармъни Тан. Последната титла на американката от „Ол Ингланд Клъб“ датира от 2016 г., когато тя победи Анджелик Кербер във финала.

Въпреки ранното отпадане на сингъл, тазгодишното издание на "Уимбълдън" ще остане специално за семейство Уилямс. Преди дни се разбра, че Серина и сестра ѝ Винъс са получили „уайлд кард“ и ще участват заедно в турнира на двойки.

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Снимки: Imago

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