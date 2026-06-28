Винъс Уилямс заяви, че няма търпение отново да играе със сестра си Серина на "Уимбълдън"

Винъс Уилямс заяви, че „няма търпение“ да се събере отново със сестра си Серина, докато се опитват да напишат нова глава в забележителната си история на "Уимбълдън".

Американските суперзвезди ще играят отново на двойки, десетилетие след като спечелиха последната от шестте си титли заедно в All England Club. След като получиха "уайлд кард", двете ще се изправят срещу непоставените Камила Осорио и Солана Сиера в първия кръг.

„Наистина е много специално“, каза 46-годишната Винъс, която също спечели пет титли на сингъл от "Уимбълдън" между 2000 и 2008 година.

„Имаме доста богата история тук и е хубаво да се върнем през 2026-а, така че сме готови. Развълнувана съм, че играем заедно и нямам търпение да излезем на корта. Веднага щом тя искаше да играе на двойки и ние играехме на двойки, така че сме готови", добави американката.

Въпреки че спечели 23 титли от Големия шлем на сингъл и двойки, бившата номер 1 в света Винъс Уилямс признава, че все още изпитва напрежение.

„Да, всеки преминава през тези неща. Това е, защото си човек и това е, което прави спорта толкова вълнуващ - способността да победиш собствената си личност, да стигнеш до следващото ниво. Ето защо всички гледаме спорт и затова понякога печелим или губим“, коментира тя, цитирана от ДПА.

Седемкратната шампионка на сингъл Серина Уилямс също ще играе на сингъл за първи път от четири години. 44-годишната състезателка е готова да се изправи срещу австралийката Мая Джойнт в първия кръг.

Помолена да коментира текущата форма на Серина, Винъс отговори: „Можете ли да отидете до кортовете и да я гледате как играе? Това е може би най-добрият ви залог. Няма съмнение, че тя няма какво да доказва.“

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