Коко Гоф: Не знаем какво да очакваме от Серина

Американската тенисистка Коко Гоф не знае в каква форма е нейната сънародничка Серина Уилямс, която трябва да се завърне на "Уимбълдън". 44-годишната носителка на 23 титли от турнирите от “Големия шлем” възобнови кариерата си по-рано този месец.

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"Не сме виждали Серина от много години, така че всъщност не знаем какво да очакваме. Нейната противничка Мая Джойнт трябва да излезе на корта с вяра в победата. Да играеш срещу сестрите Уилямс - без значение къде, най-вероятно на централния или корт номер 1, никога няма да е лесно", коментира Гоф пред медиите.

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Уилямс ще играе в турнир от “Големия шлем” за първи път след Откритото първенство на САЩ през 2022 година.

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"Започнах да играя тенис заради тях - Серина и Винъс. Те ми дадоха вярата, че и аз мога да постигна нещо. Имам най-голямо уважение точно към тях. Дори когато играех срещу тях, продължавах да им се възхищавам. Това не ми се е случвало срещу други съпернички", каза още 22-годишната Гоф.

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Тя има две титли от турнирите от “Големия шлем” до момента.

Уилямс спечели седем пъти "Уимбълдън", като последният ѝ шампионски трофей в Лондон е през 2016 година.

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Снимки: Gettyimages