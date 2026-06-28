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Коко Гоф: Не знаем какво да очакваме от Серина

  • 28 юни 2026 | 14:19
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Коко Гоф: Не знаем какво да очакваме от Серина

Американската тенисистка Коко Гоф не знае в каква форма е нейната сънародничка Серина Уилямс, която трябва да се завърне на "Уимбълдън". 44-годишната носителка на 23 титли от турнирите от “Големия шлем” възобнови кариерата си по-рано този месец.

Винъс Уилямс заяви, че няма търпение отново да играе със сестра си Серина на "Уимбълдън"
Винъс Уилямс заяви, че няма търпение отново да играе със сестра си Серина на "Уимбълдън"

"Не сме виждали Серина от много години, така че всъщност не знаем какво да очакваме. Нейната противничка Мая Джойнт трябва да излезе на корта с вяра в победата. Да играеш срещу сестрите Уилямс - без значение къде, най-вероятно на централния или корт номер 1, никога няма да е лесно", коментира Гоф пред медиите.

Григор и Серина с дълга прегръдка на "Уимбълдън"
Григор и Серина с дълга прегръдка на "Уимбълдън"

Уилямс ще играе в турнир от “Големия шлем” за първи път след Откритото първенство на САЩ през 2022 година.

Новак Джокович: Завръщането на Серина Уилямс е вдъхновяващо за мен и за милиона хора по света
Новак Джокович: Завръщането на Серина Уилямс е вдъхновяващо за мен и за милиона хора по света

"Започнах да играя тенис заради тях - Серина и Винъс. Те ми дадоха вярата, че и аз мога да постигна нещо. Имам най-голямо уважение точно към тях. Дори когато играех срещу тях, продължавах да им се възхищавам. Това не ми се е случвало срещу други съпернички", каза още 22-годишната Гоф.

Сериозно препятствие за шампионката Швьонтек, Серина се завръща на Уимбълдън с мач срещу австралийка
Сериозно препятствие за шампионката Швьонтек, Серина се завръща на Уимбълдън с мач срещу австралийка

Тя има две титли от турнирите от “Големия шлем” до момента.

Уилямс спечели седем пъти "Уимбълдън", като последният ѝ шампионски трофей в Лондон е през 2016 година.

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Снимки: Gettyimages

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