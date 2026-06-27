Новак Джокович: Завръщането на Серина Уилямс е вдъхновяващо за мен и за милиона хора по света

Сръбската тенис звезда Новак Джокович потвърди, че Серина Уилямс тренира по-усилено от всякога преди дългоочакваното си завръщане на "Уимбълдън", като не спести похвалите към 44-годишната американка.

„Виждам я във фитнеса повече, отколкото мисля, че съм я виждал, когато беше в разцвета на силите си“, каза пред медиите Джокович, който ще се бори за рекордната за всички времена 25-а титла от Големия шлем на сингъл.

„Това ми казва, че тя наистина иска това да се получи по най-добрия възможен начин“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Въпреки че седмият в схемата Джокович е на 39 години, никого не би изненадало, ако сърбинът стигне до осма титла на "Уимбълдън".

Уилямс, от друга страна, не е играла състезателен мач на сингъл от четири години и ако спечели осма титла на "Уимбълдън" на сингъл, това ще бъде най-великото завръщане в спорта на всички времена.

Джокович беше попитан какво е казал на Уилямс, когато се е срещнал с нея в All England Club тази седмица.

„Преди всичко, това, което тя прави, е вдъхновяващо и епично. Това ѝ казах. Винаги съм се възхищавал на кариерата ѝ, на пътя ѝ, на историята ѝ. Разбира се, и на Винъс“, каза Джокович, който играе в първия кръг срещу китаеца У Ибин.

„Честно казано, възхитително е усилието, което полага. Разбира се, всички погледи са насочени към нея, към завръщането ѝ. Надявам се само, че ще се наслади, защото наистина го заслужава. Тя постигна нещо историческо, легендарно в кариерата си", каза още сръбският тенисист.

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„За нея да се завърне след години отсъствие, след раждането на две деца, и да положи толкова много усилия, не само за собствено удовлетворение или за завръщане в тениса, но и за да ни достави удоволствието да я видим отново на корта - както на сингъл, така и на двойки, е забележително. Казах ѝ, че каквото и да се случи, това, което прави, е наистина вдъхновяващо за мен лично и съм сигурен, че за милиони по света“, завърши Джокович.

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