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Сериозно препятствие за шампионката Швьонтек, Серина се завръща на Уимбълдън с мач срещу австралийка

  • 26 юни 2026 | 16:27
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Сериозно препятствие за шампионката Швьонтек, Серина се завръща на Уимбълдън с мач срещу австралийка

Шампионката от миналата година Ига Швьонтек (Полша) ще стартира защитата на титлата си от "Уимбълдън" срещу Тейлър Таунзенд (САЩ) в първия кръг на 139-ото издание турнира по тенис на тревна настилка от Големия шлем.

Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) започва срещу квалификантката Теодора Костович (Сърбия), докато опонентка на втората в класацията Елена Рибакина (Казахстан) ще бъде Лоис Буасон (Франция).

Носителката на титлата от "Ролан Гарос" Коко Гоф (САЩ) ще се изправи срещу Тамара Корпач (Германия) в едва втория си мач след триумфа на клей кортовете в Париж.

Носителката на 23 титли от Големия шлем, включително седем от "Уимбълдън", Серина Уилямс (САЩ) се завръща в надпреварата на сингъл за първия си мач от близо четири години.

Жребият ѝ отреди двубой срещу австралийката Мая Джойнт, която засега не е преодолявала втория кръг на турнири от Големия шлем.

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