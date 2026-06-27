Григор и Серина с дълга прегръдка на "Уимбълдън"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и подновилата кариерата си американска легенда Серина Уилямс се срещнаха на кортовете на “Ол Инглънд Клъб” в Лондон, където в понеделник започва третият за годината турнир от “Големия шлем” - “Уимбълдън”.
Григор Димитров срещу непознат съперник на старта на Уимбълдън
35-годишният хасковлия получи “уайлд кард” за основната схема на най-престижното състезание в тениса. Той достигна до полуфиналите през 2014 година.
Покана от организаторите на The Championships получи и самата Серина. 44-годишната американка е седемкратна шампионка на “Уимбълдън” и носителка на рекордните при жените в Откритата ера 23 титли от “Големия шлем” на сингъл.
Серина Уилямс получи "уайлд кард" и за надпреварата на сингъл на Уимбълдън
Григор и Серина споделиха дълга прегръдка, а този момент не остана незабелязан.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages