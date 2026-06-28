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  3. Серина Уилямс: Григор е най-добрият ми приятел, много по-луд е от мен

Серина Уилямс: Григор е най-добрият ми приятел, много по-луд е от мен

  • 28 юни 2026 | 20:48
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Завърналата се в професионалния тенис на 44-годишна възраст легенда Серина Уилямс коментира приятелството си с най-добрия български тенисист Григор Димитров. Двамата се прегърнаха на кортовете на “Ол Инглънд” в Лондон, където утре започва тазгодишното издание на “Уимбълдън”. Носителката на рекордните при жените в Откритата ера 23 титли от “Големия шлем” на сингъл определи 35-годишния Григор като най-добрия ѝ мъж приятел и се пошегува, че той е много по-луд от нея.

Григор и Серина с дълга прегръдка на "Уимбълдън"
Григор и Серина с дълга прегръдка на "Уимбълдън"

“Винаги наричам Григор моя най-добър приятел и той определено е най-добрият ми мъж приятел. Беше толкова хубаво да го видя.

Разбира се, с него си общуваме извън турнирите от “Големия шлем”, но не го бях виждала от почти година. Винаги съм имала толкова много хубави спомени с Григор. Той разбира лудостта ми и аз разбирам неговата, повярвайте ми, той е много по-луд от мен. Той е толкова добросърдечен и добродушен.

"Беше ми много трудно да видя това, което му се случи миналата година. Имаше трудна година, справяйки се с тази травма, но трябва да продължиш да се бориш и да се опиташ да се завърнеш“, сподели по-малката от сестрите Уилямс.

Серина и Григор ще участват в основната схема на тазгодишния “Уимбълдън” с “уайлд кард”.

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Снимки: Gettyimages

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