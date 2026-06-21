Винъс Уилямс е развълнувана от участието си на двойки на "Уимбълдън" със сестра си Серина

Винъс Уилямс очаква с нетърпение да се събере отново със сестра си Серина на двойки на предстоящия турнир от Големия шлем на "Уимбълдън", предаде ДПА.

"Ще бъде невероятно да изляза там. Чувствам се малко сюрреалистично", каза Винъс Уилямс преди дебюта си на турнира на тревни кортове в Бад Хомбург в неделя. Докато 46-годишната Винъс все още играе от време на време в тура, Серена се върна от почти четиригодишно отказване преди две седмици на 44-годишна възраст.

Миналата седмица двете получиха "уайлд кард" за участие в двойките на "Уимбълдън", който започва на 29 юни. Серина Уилямс се гордее с 23 титли от Големия шлем на сингъл, а Винъс - със седем. На двойки те имат 14 трофея от Големия шлем, включително шест титли от "Уимбълдън". Те също така спечелиха три олимпийски златни медала.

"Знаем, че и двете имаме потенциал да играем страхотно. Надяваме се, че можем да го осъществим", каза Винъс Уилямс. Тя добави, че турнирът в Бад Хомбург, където тя започва срещу квалификант, предлага възможността да играе на трева за първи път от много години. Последната ѝ изява на трева беше преди три години на "Уимбълдън".

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Снимки: Gettyimages