Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Испания - Саудитска Арабия
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Винъс Уилямс е развълнувана от участието си на двойки на "Уимбълдън" със сестра си Серина

Винъс Уилямс е развълнувана от участието си на двойки на "Уимбълдън" със сестра си Серина

  • 21 юни 2026 | 19:06
  • 228
  • 0
Винъс Уилямс е развълнувана от участието си на двойки на "Уимбълдън" със сестра си Серина

Винъс Уилямс очаква с нетърпение да се събере отново със сестра си Серина на двойки на предстоящия турнир от Големия шлем на "Уимбълдън", предаде ДПА.

"Ще бъде невероятно да изляза там. Чувствам се малко сюрреалистично", каза Винъс Уилямс преди дебюта си на турнира на тревни кортове в Бад Хомбург в неделя. Докато 46-годишната Винъс все още играе от време на време в тура, Серена се върна от почти четиригодишно отказване преди две седмици на 44-годишна възраст.

Миналата седмица двете получиха "уайлд кард" за участие в двойките на "Уимбълдън", който започва на 29 юни. Серина Уилямс се гордее с 23 титли от Големия шлем на сингъл, а Винъс - със седем. На двойки те имат 14 трофея от Големия шлем, включително шест титли от "Уимбълдън". Те също така спечелиха три олимпийски златни медала.

"Знаем, че и двете имаме потенциал да играем страхотно. Надяваме се, че можем да го осъществим", каза Винъс Уилямс. Тя добави, че турнирът в Бад Хомбург, където тя започва срещу квалификант, предлага възможността да играе на трева за първи път от много години. Последната ѝ изява на трева беше преди три години на "Уимбълдън".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Зверев с интересно разкритие след загубата от Тейлър Фриц в Хале

Зверев с интересно разкритие след загубата от Тейлър Фриц в Хале

  • 21 юни 2026 | 17:25
  • 999
  • 1
Пороите в Берлин увредиха инфраструктурата на тенис турнира за жени, финалът е отложен

Пороите в Берлин увредиха инфраструктурата на тенис турнира за жени, финалът е отложен

  • 21 юни 2026 | 16:21
  • 449
  • 0
Джак Дрейпър вярва, че е намерил идеалния наставник в лицето на Анди Мъри

Джак Дрейпър вярва, че е намерил идеалния наставник в лицето на Анди Мъри

  • 21 юни 2026 | 12:51
  • 473
  • 0
Александър Зверев отпадна на полуфиналите в Хале

Александър Зверев отпадна на полуфиналите в Хале

  • 20 юни 2026 | 21:19
  • 4694
  • 0
Елизара Янева отстъпи на полуфиналите на турнира по тенис в Бреша

Елизара Янева отстъпи на полуфиналите на турнира по тенис в Бреша

  • 20 юни 2026 | 21:17
  • 2125
  • 0
Франсиско Серундоло и Томи Пол ще играят на финала в "Куинс Клъб"

Франсиско Серундоло и Томи Пол ще играят на финала в "Куинс Клъб"

  • 20 юни 2026 | 19:53
  • 1423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания 3:0 Саудитска Арабия, "ла фурия роха" се вихрят срещу "зелените соколи"

Испания 3:0 Саудитска Арабия, "ла фурия роха" се вихрят срещу "зелените соколи"

  • 21 юни 2026 | 18:59
  • 7647
  • 59
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 09:56
  • 30982
  • 59
От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

  • 21 юни 2026 | 10:09
  • 18096
  • 184
България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

  • 21 юни 2026 | 19:10
  • 2378
  • 1
Тунис постави уникален антирекорд на световните първенства

Тунис постави уникален антирекорд на световните първенства

  • 21 юни 2026 | 10:32
  • 14861
  • 14
Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

  • 21 юни 2026 | 09:44
  • 17290
  • 11