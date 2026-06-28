44-годишната Серина Уилямс преди старта на "Уимбълдън": За първи път в кариерата ми очакванията ми са различни

Седемкратната шампионка на "Уимбълдън" Серина Уилямс е имала съмнения относно приемането на "уайлд кард" на сингъл, но сега очаква с нетърпение да се наслади на завръщането си в All England Club.

44-годишната американка ще се изправи срещу австралийката Мая Джойнт в първия кръг на Централния корт във вторник, което ще бъде първата ѝ поява на “Уимбълдън” от 2022 година, когато отпадна в първия кръг.

Уилямс, 23-кратна носителка на титли от “Големия шлем”, се оттегли от спорта по-късно същата година, но се завърна в тениса този месец.

„Като цяло очакванията ми определено са различни за първи път в кариерата ми. Чувствам, че наистина ще се насладя на това да бъда тук“, каза Уилямс пред медиите в Лондон.

44-годишната американка за последно игра официален мач на сингъл на Откритото първенство на САЩ през 2022-а, след който каза, че ще „се отдалечи от тениса“.

Тя ще се изправи срещу 53-тата в ранглистата Джойнт, спечелила две титли от WТА, включително турнира на трева в Ийстборн миналата година. Уилямс ще играе и на двойки заедно със сестра си Винъс.

„Очаквам да бъда нервна. Бях нервна и във всеки един мач, който някога съм играла в живота си. Мисля, че това показва страстта, любовта, които имам, независимо дали беше първи кръг, втори или финал. Винаги съм имала известно напрежение. Но след това просто се успокоявам и продължавам напред“, добави тя.

Уилямс се завърна в игра по-рано този месец след четиригодишно отсъствие, играейки на двойки на "Куинс Клуб" с канадката Виктория Мбоко, а също така и в Берлин.

Запитана за завръщането си и посланието, което се надява да изпрати, майката на две деца каза, че се радва на възможността да се състезава отново.

„Хората живеят, за да бъдат спортисти. Имам тази страхотна възможност да покажа какво правя, какво правя най-добре, предполагам. В крайна сметка си помислих, че това е доста готино, така че трябва да го направя. Мисля, че ще има послание, което ще покажа и ще мога да разпространя. Но засега просто мисля, че трябва да вярваш в себе си и да преследваш всяка мечта, независимо колко луда може да е тя“, завърши Уилямс.

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Снимки: Gettyimages