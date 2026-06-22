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Серина Уилямс получи "уайлд кард" и за надпреварата на сингъл на Уимбълдън

  • 22 юни 2026 | 09:24
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Серина Уилямс получи "уайлд кард" и за надпреварата на сингъл на Уимбълдън

Американската тенис легенда Серина Уилямс ще направи завръщане на сингъл на тазгодишния турнир от Големия шлем „Уимбълдън“, след като получи последния „уайлд кард“ в неделя. Седемкратната шампионка от Откритото първенство на Великобритания вече беше сигурна за завръщане в турнира за първи път от четири години, след като по-рано прие „уайл дкард“ за надпреварата на двойки със сестра си Винъс.

Съобщението, че 44-годишната майка на две деца ще играе на сингъл, ще осигури мащабна сюжетна линия за състезанието от Големия шлем, който започва на 29 юни, пише агенция Reuters.

23-кратната шампионка от Шлема се завърна на корта след четиригодишно отсъствие в Лондон по-рано този месец, играейки на двойки с канадката Виктория Мбоко. След това Уилямс игра на двойки и в Берлин.

Серина Уилямс, широко смятана за най-великата тенисистка на всички времена, за последно игра мач на сингъл на „Уимбълдън“ през 2022 година, когато загуби от Армони Тан в първия кръг.

След Откритото първенство на САЩ същата година американката заяви, че ще се „развива далеч от тениса“, въпреки че официално не е приключвала кариерата си.

„Уайлд кард“ се раздават от организаторите на турнира на състезатели, чииторанкинг не позволява автоматично участие и обикновено са запазени за местни тенисисти, такива с блестящи резултати или известни играчи, завръщащи се от контузии.

Серина Уилямс игра за първи път на „Уимбълдън“ през 1998 година, достигайки до третия кръг на сингъл.

Тя триумфира за първи път през 2002-а, побеждавайки по-голямата си сестра Винъс на финала, като се превърна в доминиращата сила в женския тенис, прекарвайки общо 319 седмици като водачка в световната ранглиста.

Уилямс добави титли на сингъл през 2003-а, 2009-а, 2010-а, 2012-а, 2015 и 2016 година, а също така спечели шест титли на двойки в тандем с Винъс.

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