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Досегашния капитан на Еквадор се отказа от лентата в полза на звездата на Челси Мойсес Кайседо

  • 29 юни 2026 | 13:12
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Мойсес Кайседо е новият капитан на Еквадор, след като досегашният лидер на тима Енер Валенсия се отказа от лентата по време на Световното първенство.

36-годишният Валенсия официално предаде капитанската лента на 24-годишната звезда на Челси по време на емоционална церемония пред съотборниците си. Това се случи, след като южноамериканците си осигуриха класиране за елиминационната фаза на турнира.

Еквадор навлиза в нова и вълнуваща ера със състав, изпълнен с млади таланти, а щедрият жест на бившия нападател на Уест Хам е признание за този факт.

Зашеметяващата победа с 2:1 над Германия миналата седмица осигури на Еквадор първо участие в елиминациите от две десетилетия насам. В исторически план нацията често е оставала в сянката на континенталните гиганти Бразилия, Аржентина и Колумбия.

Кайседо, който се превърна в един от най-скъпите полузащитници в света след трансфера си в Челси за 115 милиона паунда, е смятан за крайъгълен камък в бъдещето на Еквадор и през последните години е замествал Валенсия като капитан.

Последният беше капитан на отбора при загубата от Кот д'Ивоар и при нулевото равенство с Кюрасао, преди Кайседо да изведе тима с лентата при победата срещу Германия.

Еквадор може да се изправи срещу Англия по-нататък в турнира, ако успее да преодолее съдомакина Мексико на стадион „Ацтека“ в сряда сутринта.

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