Джуд Белингам мечтае за ролята на Джеймс Бонд

Английският национал Джуд Белингам, който блести с изявите си на Световното първенство, разкри една неочаквана своя мечта – да изиграе ролята на британския таен агент Джеймс Бонд.

23-годишният футболист на Реал Мадрид се превърна в ключова фигура за Англия, отбелязвайки гол при победата с 4:2 над Хърватия и печелейки наградата за Играч на мача в следващите две срещи от груповата фаза. Благодарение на неговите силни игри „трите лъва“ си осигуриха място на осминафиналите, където ще се изправят срещу ДР Конго в сряда.

Въпреки че в момента е изцяло концентриран върху целта да повтори успеха на Боби Мур от 1966 г. и да донесе световната титла на Англия, Белингам има и друга голяма страст – киното. Той дори не би имал нищо против да последва стъпките на друг Мур – Роджър, който е един от актьорите, превъплътили се в агент 007.

„Бих се радвал да участвам във филм“, сподели Белингам в предаването на Джеймс Кордън „Световното първенство след работно време“ по Fox TV. „Често ме питат какво бих правил извън футбола и макар да не съм мислил много, винаги стигам до идеята да се снимам във филм.

Иска ми се да бъда Джеймс Бонд. Гледал съм всички филми от поредицата – тези с Шон Конъри, с Роджър Мур, абсолютно всички“, допълни той. „Обожавам Джеймс Бонд. Кълна се, бих се радвал дори да съм просто статист на заден план във филм за него. А за самия Джеймс Бонд? (смее се). Но както се казва, първо трябва да се научиш да пълзиш, преди да проходиш.“

След това футболистът се обърна към камерата с думите: „Доколкото знам, все още не са намерили новия Джеймс Бонд за следващия филм, нали?“

Водещият Джеймс Кордън реши да изпробва актьорския талант на Белингам, като го накара да произнесе култовата реплика „Казвам се Бонд, Джеймс Бонд“. След изпълнението си футболистът се пошегува: „Мисля, че имам шанс!“.

Забавлението продължи, като двамата разиграха и известната фраза на Джак Никълсън и Том Круз „Не можеш да понесеш истината!“ от филма „Няколко добри мъже“.

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