Фенове в Рабат ликуват след драматична победа на Мароко

Хиляди марокански фенове изпаднаха в еуфория в столицата Рабат, след като националният отбор на страната елиминира Нидерландия след изпълнение на дузпи и се класира за следващата фаза на Световното първенство.

Привържениците се събраха в специално изградена фен зона в комплекса „Мулай Ел Хасан“, за да наблюдават заедно напрегнатия двубой. Атмосферата беше нажежена до краен предел, като кадрите показват как множеството празнува бурно изравнителния гол, който върна надеждите на „Атласките лъвове“.

Кулминацията на вечерта настъпи след последния съдийски сигнал, когато победата след дузпи беше факт. Улиците на Рабат се превърнаха в сцена на буйни тържества, а феновете не скриха емоциите си.

Общото мнение сред празнуващите беше, че отборът е показал изключителен дух и напълно е заслужил победата.

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Тържествата в мароканската столица продължиха до късно през нощта, като феновете отпразнуваха подобаващо историческия успех на своя отбор.

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