Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор

Легендарният бразилски нападател Роналдо Назарио - Феномена, изрази пълната си подкрепа за завръщането на Неймар в националния отбор на родината си. Според него сега нападателят има шанса да накара критиците си да замълчат след дълъг период на отсъствие поради контузия. Неймар се завърна на терена за „селесао“ миналата сряда при победата с 3:0 над Шотландия.

Това беше първият му мач за националния отбор от почти три години след тежката контузия, която получи през октомври 2023 г. Завръщането на играча на Сантос дори беше под въпрос, след като той получи травма в десния прасец само три седмици преди Световното първенство.

В интервю за L'Équipe Роналдо разкри, че винаги е подкрепял идеята Неймар да се върне в бразилския тим, убеден, че нападателят продължава да прави разликата в решаващите моменти.

„Има основателна причина за това: Неймар е решаващ играч. Не виждам друг футболист в настоящия състав със същата способност да реши изхода на един мач. Щом имахме възможността да разчитаме отново на него, не можехме да я пропилеем“, обясни Феномена.

Бившият голмайстор добави, че след като е разбрал и от медицински екип, че Неймар е готов да се състезава.

„Той получи разрешение от лекарите, във форма е физически и сега има възможността да накара всички, които не вярваха в него, да замълчат. Аз също имах своето завръщане през 2002 г., така че напълно подкрепям Неймар. Класирането е като кредитна карта, за да стигнеш до този етап, а сега трябва да платим за това, че я притежаваме“, каза още Роналдо.

В първия елеиминационен мач от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико Бразилия ще срещне Япония.

Този двубой е в днешния 29-и юни (понеделник) от 23:00 часа българско време, а него, както и всички 104 срещи от световните футболни финали в Северна Америка може да гледате не живо в bnt.sportal.bg.

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