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Винисиус се разплака след емоционално послание от баба си

  • 29 юни 2026 | 12:49
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На фона на отличното си представяне за Бразилия на Световното първенство по футбол през 2026 г., Винисиус Жуниор преживя един от най-съкровените си моменти от началото на турнира. Звездата се развълнува до сълзи по време на телевизионно интервю, след като получи изненадващо послание от ключова фигура в неговия живот.

Сцената се разигра в предаването „Domingão“ на телевизия Globo. В ефир беше излъчено видео, записано от Нилза – бабата, която се е грижила за футболиста през голяма част от детството и юношеството му.

„Беше срамежливо дете. Мислеше само за топката. Спеше до мен до 16-годишна възраст. Понякога се прегръщахме и аз проверявах дали е до мен“, разказа жената, спомняйки си за споделените им години. Тя му отправи и послание, изпълнено с обич: „Вини, внуче мое, нека Дева Мария от Апаресида те пази винаги. Баба ти те обича много, много, много, много.“

Реакцията на крилото на Реал Мадрид беше мигновена. С треперещ глас той си спомни за ролята, която тя е изиграла в израстването му, и за усилията, които е положила, за да го подкрепя в най-трудните години. „Баба ми е много важен човек в живота ми, живях в нейната къща до 16-годишна възраст“, сподели той, преди да избухне в сълзи.

По-късно Винисиус разказа повече за връзката им и за влиянието, което тя е оказала върху кариерата му. Той подчерта как тя е „направила всичко“, за да му помогне да успее, въпреки че е имала „много малка къща“. „Затова трябваше да спя с нея. Нямам думи. Тя е човек, който беляза живота ми. Винаги, когато мога, съм до нея и се наслаждавам на всеки миг, защото знам, че в един момент хората си отиват. Затова изживявам всеки момент с нея и със семейството си, които направиха всичко, за да мога да изживея мечтата си“, допълни футболистът.

На терена Винисиус също преживява силен период. С четири гола и една асистенция в груповата фаза срещу Мароко, Хаити и Шотландия, той се утвърди като една от най-решаващите фигури в бразилския отбор. Сега „селесао“ ще се опита да продължи напред в турнира, изправяйки се срещу Япония в Хюстън в мач от шестнайсетинафиналите.

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Снимки: Gettyimages

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