Винисиус се разплака след емоционално послание от баба си

На фона на отличното си представяне за Бразилия на Световното първенство по футбол през 2026 г., Винисиус Жуниор преживя един от най-съкровените си моменти от началото на турнира. Звездата се развълнува до сълзи по време на телевизионно интервю, след като получи изненадващо послание от ключова фигура в неговия живот.

Сцената се разигра в предаването „Domingão“ на телевизия Globo. В ефир беше излъчено видео, записано от Нилза – бабата, която се е грижила за футболиста през голяма част от детството и юношеството му.

„Беше срамежливо дете. Мислеше само за топката. Спеше до мен до 16-годишна възраст. Понякога се прегръщахме и аз проверявах дали е до мен“, разказа жената, спомняйки си за споделените им години. Тя му отправи и послание, изпълнено с обич: „Вини, внуче мое, нека Дева Мария от Апаресида те пази винаги. Баба ти те обича много, много, много, много.“

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Vinicius, muy emocionado tras recibir un mensaje de apoyo de su abuela en pleno Mundial



"Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, estuve hasta los 16 años viviendo con ella"pic.twitter.com/K2LjCt25c9 — Madrid Sports (@MadridSports_) June 29, 2026

Реакцията на крилото на Реал Мадрид беше мигновена. С треперещ глас той си спомни за ролята, която тя е изиграла в израстването му, и за усилията, които е положила, за да го подкрепя в най-трудните години. „Баба ми е много важен човек в живота ми, живях в нейната къща до 16-годишна възраст“, сподели той, преди да избухне в сълзи.

По-късно Винисиус разказа повече за връзката им и за влиянието, което тя е оказала върху кариерата му. Той подчерта как тя е „направила всичко“, за да му помогне да успее, въпреки че е имала „много малка къща“. „Затова трябваше да спя с нея. Нямам думи. Тя е човек, който беляза живота ми. Винаги, когато мога, съм до нея и се наслаждавам на всеки миг, защото знам, че в един момент хората си отиват. Затова изживявам всеки момент с нея и със семейството си, които направиха всичко, за да мога да изживея мечтата си“, допълни футболистът.

На терена Винисиус също преживява силен период. С четири гола и една асистенция в груповата фаза срещу Мароко, Хаити и Шотландия, той се утвърди като една от най-решаващите фигури в бразилския отбор. Сега „селесао“ ще се опита да продължи напред в турнира, изправяйки се срещу Япония в Хюстън в мач от шестнайсетинафиналите.

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Снимки: Gettyimages