Маркиньос: Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим

Капитанът на Бразилия Маркиньос не спести похвалите си за първия съперник на “Селесао” от диркектните елиминации Япония.

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„Мачът срещу Япония ще бъде най-специалният. Много труден двубой, но сме готови. Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим, за да неутрализираме добре този отбор, който е много качествен. Те стигнаха дотук със заслуги. Започнахме турнира може би не по най-добрия начин в първия мач, но във втория вече се подобрихме, а в третия – още повече. Така че трябва да използваме целия си опит в това състезание“, каза Маркиньос.

Двубоят от 1/16-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико между Бразилия и Япония е в днешния 29-и юни (понеделник) и стартира от 23:00 часа българско време.

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