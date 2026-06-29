Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Маркиньос: Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим

Маркиньос: Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим

  • 29 юни 2026 | 04:31
  • 262
  • 0

Капитанът на Бразилия Маркиньос не спести похвалите си за първия съперник на “Селесао” от диркектните елиминации Япония.

Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал
Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал

„Мачът срещу Япония ще бъде най-специалният. Много труден двубой, но сме готови. Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим, за да неутрализираме добре този отбор, който е много качествен. Те стигнаха дотук със заслуги. Започнахме турнира може би не по най-добрия начин в първия мач, но във втория вече се подобрихме, а в третия – още повече. Така че трябва да използваме целия си опит в това състезание“, каза Маркиньос.

Двубоят от 1/16-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико между Бразилия и Япония е в днешния 29-и юни (понеделник) и стартира от 23:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Него, както и всички 104 мача от световните футболни финали в Северна Америка може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

  • 29 юни 2026 | 05:36
  • 183
  • 0
Наполи работи по нов договор за Мактоминей

Наполи работи по нов договор за Мактоминей

  • 29 юни 2026 | 05:08
  • 220
  • 0
Клоп смята, че Ливърпул има шанс за ново начало при Ираола

Клоп смята, че Ливърпул има шанс за ново начало при Ираола

  • 29 юни 2026 | 04:59
  • 295
  • 0
Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал

Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал

  • 29 юни 2026 | 03:40
  • 793
  • 0
Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор

Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор

  • 29 юни 2026 | 03:24
  • 733
  • 3
Биелса е огорчен от отношението на играчите

Биелса е огорчен от отношението на играчите

  • 29 юни 2026 | 02:01
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

  • 28 юни 2026 | 23:59
  • 26815
  • 97
Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

  • 28 юни 2026 | 20:48
  • 51123
  • 247
България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 91791
  • 165
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 70944
  • 73
Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

  • 28 юни 2026 | 21:03
  • 7440
  • 27
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

  • 28 юни 2026 | 17:38
  • 23246
  • 12