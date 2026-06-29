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  3. Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

  • 29 юни 2026 | 07:43
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Светът на футбола е притаил дъх пред предстоящия 1/16-финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция – продължаване към голямата цел. Докато воденият от Карло Анчелоти тим на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде „черната котка“ за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост.

Карло Анчелоти залага на подчертано офанзивна формация 4-1-2-3. В отсъствието на контузения Рафиня, младият Раян ще получи шанс на десния фланг, допълвайки страховитото нападение с Матеус Куня и звездата Винисиус Жуниор. Каземиро ще има ключовата роля на дефанзивен халф, който да осигурява баланс пред защитната четворка, докато Бруно Гимараеш и Лукас Пакета ще отговарят за креативността в центъра.

Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал
Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал

От другата страна, Хаджиме Мориясу остава верен на своята система 3-4-2-1. Японците ще разчитат на компактен дефанзивен блок, воден от Ко Итакура и Такехиро Томиясу, и бързи преходи чрез фланговите играчи Сугавара и Накамура. Липсата на Такефуса Кубо е сериозен удар по креативността на „самураите“, но формата на Даичи Камада и Рицу Доан дава поводи за оптимизъм в японския лагер.

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Най-интересният сблъсък несъмнено ще бъде по лявото крило на бразилската атака, където Винисиус Жуниор (с 4 гола до момента и среден рейтинг 22.38) ще се изправи срещу Такехиро Томиясу. Бразилецът е в изумителна форма, като е отправил 12 удара към вратата в турнира, но Томиясу е известен със своята дисциплина и способност да неутрализира най-опасните крила в света.

В центъра на атаката Матеус Куня, който вече реализира 3 попадения, ще води тежка битка с Ко Итакура. Статистиката показва, че Куня е изключително ефективен в наказателното поле, но японската защита е допуснала само три гола в последните си 540 минути игра преди равенството с Швеция, което обещава истинско изпитание за нападателя.

Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор
Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор

Бразилия влиза в мача след две поредни победи с по 3:0 срещу Хаити и Шотландия, демонстрирайки стабилност и в двете фази на играта. Япония обаче е в серия от 10 мача без загуба, включително престижни победи над Тунис и Англия в подготвителния период. „Самураите“ вече доказаха, че не се страхуват от грандовете, завършвайки наравно с Нидерландия (2:2) и Швеция (1:1) в груповата фаза.

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия
Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Исторически Бразилия доминира в това съперничество с 11 победи в 14 срещи. Но пресният спомен от октомври 2025 г., когато Япония победи „Селесао“ с 3:2 в приятелски мач, служи като сериозно предупреждение за тима на Анчелоти. Тогава голове на Минамино, Накамура и Уеда шокираха южноамериканците, които сега ще търсят реванш на най-голямата сцена.

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

И двата тима имат своите кадрови грижи. Бразилия ще бъде без Рафиня, който лекува контузия в бедрото. Япония почти сигурно ще трябва да се справя без своята звезда Такефуса Кубо, който има проблеми с коляното. Тези отсъствия ще поставят на изпитание дълбочината на съставите и способността на треньорите да адаптират плановете си в движение.

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