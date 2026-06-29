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  3. Левски продължава с ударната селекция! "Сините" взимат капитан на отбор от елита на Португалия

Левски продължава с ударната селекция! "Сините" взимат капитан на отбор от елита на Португалия

  • 29 юни 2026 | 09:26
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Още един футболист може да се счита за сигурно ново попълнение на Левски, твърди "Мач Телеграф". Става дума за капитана на елитния португалски тим Каса Пиа – Жоао Гулар.

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Той е прекарал 5 години в школата на Спортинг (Лисабон). След края на юношеските години записва 24 мача за втория отбор на "лисабонските лъвове" и бележи 2 гола за него. Между 2022 и 2024 година играе във втородивизионния Мафра, а последните два сезона беше в Каса Пиа. За този тим изиграва 58 мача и 2 гола.

Медиите в Португалия писаха, че последният му клуб ще иска милион и половина евро за него. Сигурно е обаче, че сумата, която ще платят "сините" за правата му, ще бъде по-ниска.

До момента шампионите привлякоха Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес и си върнаха талантливия нападател Стивън Стоянчов.

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Снимки: Imago

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