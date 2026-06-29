Левски продължава с ударната селекция! "Сините" взимат капитан на отбор от елита на Португалия

Още един футболист може да се счита за сигурно ново попълнение на Левски, твърди "Мач Телеграф". Става дума за капитана на елитния португалски тим Каса Пиа – Жоао Гулар.

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Той е прекарал 5 години в школата на Спортинг (Лисабон). След края на юношеските години записва 24 мача за втория отбор на "лисабонските лъвове" и бележи 2 гола за него. Между 2022 и 2024 година играе във втородивизионния Мафра, а последните два сезона беше в Каса Пиа. За този тим изиграва 58 мача и 2 гола.

Медиите в Португалия писаха, че последният му клуб ще иска милион и половина евро за него. Сигурно е обаче, че сумата, която ще платят "сините" за правата му, ще бъде по-ниска.

До момента шампионите привлякоха Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес и си върнаха талантливия нападател Стивън Стоянчов.

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Снимки: Imago