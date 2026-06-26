Левскарите продължават да купуват фланелки и абонаментни карти

Феновете на Левски продължават да бъдат активни и вече поръчаха над 14 500 от шампионските фланелки. От "синия" клуб съобщиха, че над 11 000 са продадените абонаментни карти за предстоящия сезон 2026/27, в който отборът на Хулио Веласкес ще направи всичко възможно, за да защити титлата си.

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"Месецът на рекордите. Шампионската фланелка се превърна в истински фурор с над 14 500 поръчани бройки. Абонаментната кампания надхвърли 11 000 запазени места в нашия дом – крепостта „Георги Аспарухов“.

През следващата седмица се очаква всички карти да пристигнат при своите притежатели. А дотогава очаквайте още изненади през следващите дни", написаха от "Герена".

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