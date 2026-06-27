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  3. Испанци отказаха оферта от Левски, засега

Испанци отказаха оферта от Левски, засега

  • 27 юни 2026 | 13:33
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Испанският Гранада е отхвърлил оферта на Левски за 192-сантиметровия централен защитник Ману Лама, твърди журналистът Хосе Игнасио Сехудо. Предложението на "сините" е било по-ниско от това, което втородивизионният клуб е поискал за играча. 

Гранада цени Ману Лама подобно на Лоик Уилямс, продаден на Колорадо за 3 млн. евро. Испанският клуб се надява да поднови договора на Ману Лама, който изтича през лятото на следващата година. 

Интерес към бранителя има и от Алавес. 

Левски ще се опита да привлече нов централен защитник, тъй като не е ясно кога Стипе Вуликич ще е готов за игра.

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