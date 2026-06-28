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Левски честити на Ники Михайлов

  • 28 юни 2026 | 12:58
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Днес бившият вратар и капитан на Левски Николай Михайлов празнува своя 38-ми рожден ден. Трето поколение левскар и вратар, Николай е син на Борислав Михайлов и внук на Бисер Михайлов – легендарни вратари на „сините“.

Юношата на „Левски“ има зад гърба 91 мача с екипа на родния клуб. Двукратен шампион на  България (2005/06 и 2006/07 година), трикратен носител на Купата на страната (2005, 2007 и 2022 година) и на Суперкупата на България (2005 година).

На 15 септември 2005 година дебютира в европейските турнири в мача за Купата на УЕФА срещу френския „Оксер“. На 11 май 2006 година дебютира за националния отбор на България, записвайки 46 мача за представителния тим на страната ни.

Прекратява кариерата си на 26 май 2024 година, когато при успеха с 1:0 над „Лудогорец“ прави своя бенефис пред „сините“ фенове на стадион „Георги Аспарухов“.

Освен за „сините“ стражът оставя запомняща се следа и зад граница. Печели шампионската титла (2010 година) националната купа (2011 година) и два пъти Суперкупата на Нидерландия с „Твенте“.

Футболист №1 на България през 2011 година. Тогава е избран и за вратар №1 в Ередевизие. В кариерата си е играл още за италианския „Верона“, турския „Мерсин“ и кипърския „Омония“.

"ПФК „Левски“ честити празника на Николай Михайлов и му пожелава здраве, лични и професионални успехи и много бъдещи щастливи мигове с любимия отбор!", четем на официалния сайт на клуба.

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