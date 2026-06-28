Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски е подал сигнал до КЗК през март 2025 година срещу няколко родни и една голяма чуждестранна румънска компания, тъй като българските фирми, чрез платформата на румънците, са продавали без разрешение тениски, чаши, ключодържатели и други артикули с логото на “сините”.

На 11 юни 2026 година КЗК излиза с решение, удовлетворяващо частично родния гранд, и налага символични глоби на три от българските фирми, разбра Sportal.bg.

М.П. е санкционирана с 2% от оборота (214,74 евро), Б. ще трябва да плати глоба в размер на 0,5% от оборота (283.77 евро), а А. - също 0,5% от оборота (406.48 евро).

Трите фирми ще възстановят и претендираните от Левски разноски по производството, които са за 255.65 евро.

Друга фирма (А.К.) признава своята вина и сключва споразумение с Левски, поради което “сините” оттеглят жалбата към тях.

За разлика от българските компании, румънската се разминава с финансова санкция. Ако такава й бе наложена, то тя щеше да е от порядъка на десетки и дори стотици хиляди евро, тъй като оборотът й е милиони.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

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