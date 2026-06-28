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  3. Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
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Левски е подал сигнал до КЗК през март 2025 година срещу няколко родни и една голяма чуждестранна румънска компания, тъй като българските фирми, чрез платформата на румънците, са продавали без разрешение тениски, чаши, ключодържатели и други артикули с логото на “сините”.

На 11 юни 2026 година КЗК излиза с решение, удовлетворяващо частично родния гранд, и налага символични глоби на три от българските фирми, разбра Sportal.bg.

М.П. е санкционирана с 2% от оборота (214,74 евро), Б. ще трябва да плати глоба в размер на 0,5% от оборота (283.77 евро), а А. - също 0,5% от оборота (406.48 евро).

Трите фирми ще възстановят и претендираните от Левски разноски по производството, които са за 255.65 евро.

Друга фирма (А.К.) признава своята вина и сключва споразумение с Левски, поради което “сините” оттеглят жалбата към тях.

За разлика от българските компании, румънската се разминава с финансова санкция. Ако такава й бе наложена, то тя щеше да е от порядъка на десетки и дори стотици хиляди евро, тъй като оборотът й е милиони.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

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