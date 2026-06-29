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Левски поздрави Радослав Кирилов

  • 29 юни 2026 | 09:13
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Левски поздрави Радослав Кирилов

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави празника на Радослав Кирилов, който днес празнува своя 34-и рожден ден.

"Днес нападателят на "Левски" Радослав Кирилов празнува своя 34-ти рожден ден!

Крилото пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ през лятото на 2025 година и до този момент има 43 мача и 4 гола със синята фланелка. На 10 юли 2025 година прави своя дебют за „Левски“ в мача от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу „Апоел“ (Беер Шева) на стадион „Георги Аспарухов“ завършил 0:0. Вкарва първия си гол на 20 юли 2025 година при домакинската победа с 5:0 над „Монтана“. Шампион на България за сезон 2025/26 година.

ПФК „Левски“ пожелава здраве, успехи, много победи и голове със синята фланелка на Радослав Кирилов", написаха от клуба.

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