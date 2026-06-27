Играч на Левски прогнозира фурор на Роналдо в следващия мач, контрираха го с “хеттрик на Диас”

Защитникът на Левски Алдаир прогнозира, че Португалия ще спечели групата си на световното първенство след победа с 3:0 над Колумбия в директния сблъсък между двата отбора, който е от 2:30 часа през нощта. Десният бек на “сините” е категоричен, че капитанът на “мореплавателите” Кристиано Роналдо ще реши срещата с две попадения, а едно ще добави Рафаел Леао.

Хуан Переа обаче го контрира, че очаква хеттрик на Луис Диас и 3:0, но за неговата родна олумбия.

Последва нова реплика на Алдаир, който е категоричен, че прогнозата на Переа е невъзможна, защото Португалия разполага в защита с Нуно Мендеш.

В подкрепа на Переа пък се включи Евертон Бала. Бразилецът е сигурен, че Колумбия ще победи.

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