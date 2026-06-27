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Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Балкани (Косово)
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  3. Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

  • 27 юни 2026 | 20:49
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след равенството 1:1 срещу Ботев (Враца) в последната проверка за тима от лагера в Правец.

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"Още една тренировка и проверката, в която натрупахме игрови минути. Имахме сериозни тренировки в предишните дни и беше важно да видим как ще се представим след тежките занимания вчера. Това бе още една тренировка. Днес беше много топло, но това е нормално за тези месеци на годината. Няма да бъде извинение за нас.

Видя се доста умора в Гашпер и Акрам, но там нямаше футболисти, с които да ги заменя. Това ще се отрази добре на тях двамата. Новият испански бранител ще дойде тази седмица и ще започне тренировки. Един играч, който ми се струва много добро попълнение. Ще създаде и конкуренция на левия фланг на защитата. Със сигурност мисля, че е добро попълнение за нашия състав.

Има още време преди да почнем да говорим за противника от ШЛ. Най-важното обаче е как ние ще играем.

Има накъде да попълваме състава. Това е очевидно. Намираме се и в период, в който се провежда и Световно. Клубът обаче прави всичко възможно, за да попълни състава", заяви Веласкес.

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Снимки: Владимир Иванов

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