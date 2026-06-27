Левски излиза в контрола №3 срещу Ботев (Враца)

Отборът на Левски ще премери сили с Ботев (Враца) в контрола №3 от лятната подготовка на "сините" в Правец. Мачът ще стартира в 18:30 часа, а проверката ще бъде с вход свободен за фенове.

Вход свободен за контролата между Левски и Ботев (Враца)

До този момент футболистите на Хулио Веласкес записаха два успеха, в които вкараха общо 10 попадения на Академик (Свищов) и Етър. В тези проверки видяхме цели 5 гола от новите попълнения - Рейналдо (2), Давид Кусо (2) и Адриан Райчев (1).

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Това ще бъде и предпоследната контролна среща за "сините", които ще завършат серията от мачове с Радник (Сурдулица) на "Герена". За Ботев (Враца) пък това ще е първа проверка.

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