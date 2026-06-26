Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Япония
  3. Япония - Швеция (съставите)

Япония - Швеция (съставите)

  • 26 юни 2026 | 01:07
  • 409
  • 3

Япония и Швеция ще спорят за класиране на 1/16-финалите на Световното първенство. "Самураите" и "Тре кронур" са съперници в група "F", като двубоят започва в 02:00 часа, а главен съдия ще е Иван Бартън от Ел Салвадор.

Японците са в по-изгодна позиция, защото имат 4 точки в актива си, но още не са сигурни за участието си в директните елиминации. Шведите са с 3 точки и при евентуално поражение почти сигурно ще отпаднат.

Срещата ще бъде излъчена в реално време на bnt.sportal.bg. Платформата ще покаже на живо всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В първите си два мача Япония направи 2:2 срещу Нидерландия и разгроми с 4:0 Тунис. Швеция стартира с впечатляващ успех с 5:1 срещу тунизийците, но после допусна поражение със същия резултат от "лалетата".

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

На вратата за Япония е Зион Сузуки, а тримата бранители пред него са Айми Секо, Ко Итакура и Хироки Ито. Юкинари Сугавара и Кейто Накамура ще играят по двата фланга, а Даичи Камада и Ао Танака ще си партнират в центъра на терена. Аясе Уеда повежда атаката, подкрепян от Рицу Доан и Дайзен Маеда.

Сред резервите остава Кайшу Сано, който беше титуляр в първите два мача. Такехиро Томиясу и ветеранът Юто Нагатомо също са на пейката.

Селекционерът на Швеция Греъм Потър залага сред титулярите на Антъни Еланга, който се клвючи силно срещу Нидерландия и отбеляза гол. Той ще е част от офанзивното трио на "тре кронур" заедно със звездите Александър Исак и Виктор Гьокереш. В средата на терена започват Александер Бернхардсон, Виктор Линдельоф, Ясин Аяри и Елиот Строуд, а защитната линия пред Якоб Видел Зетерстрьом оформят Густаф Лагербиелке, Исак Хиен и Габриел Гудмундсон.

Сред резервите на шведите личат имената на Матиас Сванберг, Кен Сема, Карл Старфелт и Лукас Бергвал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Неймар: Чуваме се с Меси, много го обичам

Неймар: Чуваме се с Меси, много го обичам

  • 25 юни 2026 | 23:25
  • 862
  • 4
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 14748
  • 83
Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

  • 26 юни 2026 | 00:57
  • 4326
  • 1
ФИФА обмисля да разшири Световното клубно първенство до 48 отбора

ФИФА обмисля да разшири Световното клубно първенство до 48 отбора

  • 25 юни 2026 | 22:35
  • 1072
  • 6
Милан отправи оферта за резервата на Кристиано Роналдо

Милан отправи оферта за резервата на Кристиано Роналдо

  • 25 юни 2026 | 22:34
  • 1199
  • 0
Голмайстор от Евро 2020 се оттегли след отпадането на Мондиала

Голмайстор от Евро 2020 се оттегли след отпадането на Мондиала

  • 25 юни 2026 | 21:44
  • 2336
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 14748
  • 83
България изпусна Словения след страхотна петгеймова драма

България изпусна Словения след страхотна петгеймова драма

  • 25 юни 2026 | 23:48
  • 49505
  • 172
Тунис – Нидерландия (съставите)

Тунис – Нидерландия (съставите)

  • 26 юни 2026 | 00:51
  • 439
  • 3
Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

  • 26 юни 2026 | 00:57
  • 4326
  • 1
Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

  • 25 юни 2026 | 19:59
  • 41471
  • 129