Япония - Швеция (съставите)

Япония и Швеция ще спорят за класиране на 1/16-финалите на Световното първенство. "Самураите" и "Тре кронур" са съперници в група "F", като двубоят започва в 02:00 часа, а главен съдия ще е Иван Бартън от Ел Салвадор.

Японците са в по-изгодна позиция, защото имат 4 точки в актива си, но още не са сигурни за участието си в директните елиминации. Шведите са с 3 точки и при евентуално поражение почти сигурно ще отпаднат.

Срещата ще бъде излъчена в реално време на bnt.sportal.bg. Платформата ще покаже на живо всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В първите си два мача Япония направи 2:2 срещу Нидерландия и разгроми с 4:0 Тунис. Швеция стартира с впечатляващ успех с 5:1 срещу тунизийците, но после допусна поражение със същия резултат от "лалетата".

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

На вратата за Япония е Зион Сузуки, а тримата бранители пред него са Айми Секо, Ко Итакура и Хироки Ито. Юкинари Сугавара и Кейто Накамура ще играят по двата фланга, а Даичи Камада и Ао Танака ще си партнират в центъра на терена. Аясе Уеда повежда атаката, подкрепян от Рицу Доан и Дайзен Маеда.

Сред резервите остава Кайшу Сано, който беше титуляр в първите два мача. Такехиро Томиясу и ветеранът Юто Нагатомо също са на пейката.

Селекционерът на Швеция Греъм Потър залага сред титулярите на Антъни Еланга, който се клвючи силно срещу Нидерландия и отбеляза гол. Той ще е част от офанзивното трио на "тре кронур" заедно със звездите Александър Исак и Виктор Гьокереш. В средата на терена започват Александер Бернхардсон, Виктор Линдельоф, Ясин Аяри и Елиот Строуд, а защитната линия пред Якоб Видел Зетерстрьом оформят Густаф Лагербиелке, Исак Хиен и Габриел Гудмундсон.

Сред резервите на шведите личат имената на Матиас Сванберг, Кен Сема, Карл Старфелт и Лукас Бергвал.

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Снимки: Gettyimages