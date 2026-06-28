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Манчестър Юнайтед и Челси в битка за звезда от Мондиал 2026

  • 28 юни 2026 | 14:39
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Манчестър Юнайтед и Челси в битка за звезда от Мондиал 2026

Манчестър Юнайтед и Челси може да се изправят в пряк сблъсък за подписа на Феликс Нмеча през летния трансферен прозорец, след като Нюкасъл Юнайтед се оттегли от надпреварата. Полузащитникът на Борусия (Дортмунд) е свързван с няколко отбора това лято и е възможно да смени клубната си принадлежност след участието си на Световното първенство с Германия. Според информация на TEAMtalk, посредници активно са разговаряли с различни отбори от Премиър лийг, за да проучат възможността за трансфер през следващите седмици.

Нмеча: Дано изиграем възможно най-добрия турнир
Нмеча: Дано изиграем възможно най-добрия турнир

Манчестър Юнайтед вече договори привличането на Едерсон от Аталанта срещу 35 милиона паунда и се очаква да подпише с още един, ако не и двама полузащитници през лятото. „Червените дяволи“ разглеждаха Елиът Андерсън като своя основна цел в средата на терена, преди той да се съгласи да премине в Манчестър Сити. Клубът също така запазва интерес към Матеус Фернандес, Алекс Скот, Карлос Балеба и Анжело Щилер.

Челси също би искал да добави централен полузащитник към състава си, въпреки че изглежда, че Шаби Алонсо е напът да се събере отново с бившата звезда на Байер Леверкузен Гранит Джака след отличния му сезон със Съндърланд. Това означава, че трансфер на Нмеча в момента изглежда малко вероятен и за двата клуба, но те биха могли да проявят интерес, ако Дортмунд се съгласи да намали огромната си цена. В последните дни също така се появи информация, че и Реал Мадрид проявява интерес към футболист. Новият треньор на "кралския клуб" Жозе Моуриньо иска да направи сериозни преустройки в отбора.

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