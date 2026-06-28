Германски национал поднови тренировки

В лагера на Германия получиха добри новини преди двубоя си от 1/16-финалите на Световното първенство, след като левият бек Натаниъл Браун поднови тренировки със съотборниците си.

Според Германската футболна федерация 23-годишният защитник е участвал в закрито занимание преди мача на германците срещу Парагвай в понеделник от 23:30 часа българско време. Футболистът на Айнтрахт (Франкфурт), за когото предстои трансфер в Байерн (Мюнхен), започна като титуляр за Германия при победата със 7:1 над Кюрасао и успeха с 2:1 над Кот д'Ивоар. Впоследствие той пропусна загубата с 1:2 от Еквадор поради проблеми с аддукторите.

Nathaniel Brown has resumed team training after recovering from slight adductor problems and will be available against Paraguay on Monday [@SPORT1] pic.twitter.com/7M8SRhBNol — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 27, 2026

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Снимки: Gettyimages