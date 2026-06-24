Съставите на Панама и Хърватия

Панама и Хърватия се изправят един срещу друг в ключов сблъсък от втория кръг на Група L на Световното първенство по футбол 2026. Двубоят ще се изиграе на "Торонто Стейдиъм" в Канада. Главен съдия на срещата е габонският рефер Пиер Гислен Атшо.

Ситуацията и за двата отбора в групата е критична, тъй като те записаха загуби в откриващите си мачове и в момента имат 0 точки. Панама отстъпи драматично на Гана с 0:1 след гол в 95-ата минута, докато Хърватия претърпя тежко поражение с 2:4 от Англия. Залогът в този мач е огромен – и за двата тима срещата се явява директна битка за оцеляване на Мондиала, тъй като втора поредна загуба почти сигурно ще означава отпадане от турнира още в груповата фаза.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Томас Кристиансен е избрал да започне мача с Хосе Фахардо на върха на атаката и Кристиан Мартинес и Хосе Родригес, които да го подкрепят в предни позиции. Двойката опорни халфове са Йоел Барсенас и Карлос Харви, а като халф-бекове ще действат Сесар Блекман и Майкъл Мурийо.

¡📋 XI TITULAR 🇵🇦!



Los titulares de #PanamáMayor🇵🇦 para enfrentarse a Croacia en su segundo partido del Mundial🏆. ¡VAMOOOOS 🇵🇦!



Panamá 🇵🇦 🆚 🇭🇷 Croacia

🕖 6:00pm

🏟️ Toronto Stadium

📺 @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MareaQueLate🇵🇦 pic.twitter.com/vov3TGro2x — FEPAFUT (@fepafut) June 23, 2026

Златко Далич пък е избрал Петър Муса да бъде изнесен нападател, като Марко Пашалич, Мартин Батурина и Иван Перишич ще действат зад гърба му. Матео Ковачич и Лука Модрич пък ще движат играта в средата на терена.

ПАНАМА: Москера, Рамос, Кордоба, Андраде, Блекман, Мурийо, Барсенас, Харви, Мартинес, Родригес, Нелсон

ХЪРВАТИЯ: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Ковачич, Модрич, Батурина, Пашалич, Перишич, Муса

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google