Далич: Още сме в играта

Селекционерът на Хърватия Златко Далич подчерта след победата над Панама (1:0) в група "L" на Световното първенство, че най-важното е спечелването на трите точки срещу опасен съперник. Този успех запази шансовете на тима му за продължаване към елиминациите.

„Много труден и борбен мач срещу опасен противник, който беше добър при изнасянето на топката и на контраатака. През първото полувреме не успяхме да направим почти нищо в тази част от играта, но второто беше много по-добро“, заяви Далич в първия си коментар след двубоя.

„Трите точки са най-важни, продължаваме напред и все още сме в играта. Имахме трудни моменти, но успяхме да се измъкнем. Тази победа и тези три точки ни бяха нужни, за да се вдигнем“, добави хърватският селекционер.

Хърватия заема трето място в класирането на групата с три точки, докато Панама е на последна позиция без спечелена точка.

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Снимки: Gettyimages