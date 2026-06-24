Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Колумбия - ДР Конго
  1. Световно първенство
  2. Хърватия
  3. Далич: Още сме в играта

Далич: Още сме в играта

  • 24 юни 2026 | 06:04
  • 287
  • 0

Селекционерът на Хърватия Златко Далич подчерта след победата над Панама (1:0) в група "L" на Световното първенство, че най-важното е спечелването на трите точки срещу опасен съперник. Този успех запази шансовете на тима му за продължаване към елиминациите.

„Много труден и борбен мач срещу опасен противник, който беше добър при изнасянето на топката и на контраатака. През първото полувреме не успяхме да направим почти нищо в тази част от играта, но второто беше много по-добро“, заяви Далич в първия си коментар след двубоя.

„Трите точки са най-важни, продължаваме напред и все още сме в играта. Имахме трудни моменти, но успяхме да се измъкнем. Тази победа и тези три точки ни бяха нужни, за да се вдигнем“, добави хърватският селекционер.

Хърватия заема трето място в класирането на групата с три точки, докато Панама е на последна позиция без спечелена точка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

  • 24 юни 2026 | 05:28
  • 405
  • 0
Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

  • 24 юни 2026 | 05:07
  • 1046
  • 1
Колумбия 0:0 ДР Конго, продължават пропуските на южноамериканците (гледайте тук)

Колумбия 0:0 ДР Конго, продължават пропуските на южноамериканците (гледайте тук)

  • 24 юни 2026 | 06:00
  • 2154
  • 5
Германия започна подготовка за мача с Еквадор

Германия започна подготовка за мача с Еквадор

  • 24 юни 2026 | 04:34
  • 235
  • 0
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 10626
  • 31
Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

  • 24 юни 2026 | 03:38
  • 437
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Колумбия 1:0 ДР Конго, Даниел Муньос откри резултата (гледайте тук)

Колумбия 1:0 ДР Конго, Даниел Муньос откри резултата (гледайте тук)

  • 24 юни 2026 | 06:00
  • 2154
  • 5
Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 20:00
  • 56637
  • 360
Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 28717
  • 79
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 10626
  • 31
Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

  • 23 юни 2026 | 20:32
  • 51811
  • 182
Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

  • 24 юни 2026 | 00:40
  • 6768
  • 24