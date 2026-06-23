Серж Гнабри поднови тренировки за първи път от април

Крилото на Байерн (Мюнхен) Серж Гнабри поднови индивидуални тренировки за пръв път от средата на април, съобщиха от германския футболен гранд. 30-годишният нападател вече напредва във възстановяването си от контузия в аддуктора на дясното бедро, получена преди два месеца и принудила го да пропусне Световното първенство с националния отбор на Германия.
От Байерн съобщиха, че днес той е изпълнил упражнения за подвижност и е тренирал с топка в крака под наблюдението на Симон Мартинело, кондиционния и рехабилитационен треньор на баварците.Серж Гнабри пропусна финалния етап от Бундеслигата за баварците, но тимът му все пак спечели шампионската титла на Германия за втора поредна година, а към нея добави и Купата на страната. Той завърши сезона с 10 попадения и 11 асистенции в 37 мача във всички турнири.