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  3. Клоп разкри, че се опитал да привлече австрийски национал в Ливърпул

Клоп разкри, че се опитал да привлече австрийски национал в Ливърпул

  • 23 юни 2026 | 18:23
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Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп разкри, че се е опитал да привлече Конрад Лаймер по времето си в английския отбор, преди австрийският национал да се присъедини към Байерн Мюнхен.

През 2023 година Лаймер напусна РБ Лайпциг като свободен агент, за да подпише с мюнхенския гранд.

„Исках да го доведа в Ливърпул, но той отиде в Байерн“, заяви Клоп в ролята си на коментатор на Световното първенство по футбол за MagentaTV.

Според медии в Германия, Конрад Лаймер и Байерн Мюнхен са близо до споразумение за удължаване на договора и след 2027 година.

29-годишният Лаймер започна като титуляр в първите два мача на Австрия на Световното първенство в Северна Америка.

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Снимки: Imago

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