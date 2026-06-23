Клоп разкри, че се опитал да привлече австрийски национал в Ливърпул

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп разкри, че се е опитал да привлече Конрад Лаймер по времето си в английския отбор, преди австрийският национал да се присъедини към Байерн Мюнхен.

През 2023 година Лаймер напусна РБ Лайпциг като свободен агент, за да подпише с мюнхенския гранд.

„Исках да го доведа в Ливърпул, но той отиде в Байерн“, заяви Клоп в ролята си на коментатор на Световното първенство по футбол за MagentaTV.

Според медии в Германия, Конрад Лаймер и Байерн Мюнхен са близо до споразумение за удължаване на договора и след 2027 година.

29-годишният Лаймер започна като титуляр в първите два мача на Австрия на Световното първенство в Северна Америка.

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Снимки: Imago